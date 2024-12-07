В Абхазии сообщили о возобновлении поставок мандаринов в Россию

С его слов, в пятницу 6 декабря на границе образовалась пробка из более чем 20 машин с цитрусовыми плодами из Абхазии. Задержка была связана с обнаружением в нескольких поставках западного цветочного трипса сотрудниками российских санитарных служб, из-за чего контроль ужесточили, продолжил врио министра, проводится «доскональная проверка вывозимой из республики сельскохозяйственной продукции».
«Вечером пропуск большегрузных машин с мандаринами на КПП “Псоу” возобновился», — сказал Джопуа.
Власти Абхазии заявили о запрете Россией на ввоз мандаринов из Абхазии накануне, 6 декабря. Санитарные службы Абхазии «опровергают нахождение в цитрусовых некой вредоносной мушки», подчеркнул врио премьера республики Валерий Бганба и добавил: «Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю»,
Однако, Россельхознадзор сообщил об отсутствии запрета на ввоз мандаринов.
На долю абхазских мандаринов приходится 2−7% российского импорта этих цитрусовых, он «популярен из-за названия», рассказала РБК главный редактор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий Основной поставщик этого фрукта для России — Турция, на ее долю приходится более половины импорта.
Этой осенью в Абхазии сменилось правительство в связи с протестами. Поводом для акций стало инвестиционное соглашение, согласно которому для российских компаний были предусмотрены льготы и меры поддержки. Демонстранты требовали отказаться от ратификации документа в парламенте, чтобы документ не вступил в силу. Протестующим в результате удалось добиться отставки президента Аслана Бжании, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы. Большинство депутатов парламента проголосовало против ратификации соглашения.
В Кремле заявили, что Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в республике «в абсолютно конституционном русле».