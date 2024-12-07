В Абхазии сообщили о возобновлении поставок мандаринов в Россию

Этой осенью в Абхазии сменилось правительство в связи с протестами. Поводом для акций стало инвестиционное соглашение, согласно которому для российских компаний были предусмотрены льготы и меры поддержки. Демонстранты требовали отказаться от ратификации документа в парламенте, чтобы документ не вступил в силу. Протестующим в результате удалось добиться отставки президента Аслана Бжании, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы. Большинство депутатов парламента проголосовало против ратификации соглашения.