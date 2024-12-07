Стало известно, где будет дешевле всего накрыть новогодний стол

Ранее в декабре РИА Новости на основании своих расчетов по данным ЕМИСС писало, что набор продуктов для праздничного стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей.
Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.
Более 10 тысяч рублей на продукты к торжеству потратят в десяти регионах России, самый дорогой стол будет на Чукотке — 16 тысяч рублей. Следом идут Камчатка (13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей). Для сравнения: в Москве накрыть новогодний стол обойдется в 10,5 тысячи рублей, а в Хабаровском крае — в 10,3 тысячи.
В 55 регионах России стоимость продуктов к застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей. В их числе — Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, Пермский и Алтайский края.
В сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдется в 18 регионах: самый высокий чек здесь будет в Челябинской области и Дагестане — 7,9 тысячи рублей, а самый небольшой — в Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи), а также в Татарстане (7,2 тысячи).
При этом минимальные расходы на новогодний ужин будут в Чечне и Ингушетии — 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу. Статистические данные по остальным регионам России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям — ЕМИСС пока не публикует.