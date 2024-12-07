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США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза, при этом октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Источник: Reuters

Так, по итогам десяти месяцев 2024 года США приобрели у Китая нефтепродуктов на практически 323 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Это стало максимальным объемом импорта за десять месяцев с 2018 года. Тогда поставки достигали 398,6 миллиона долларов.

Тем не менее по итогам октября покупки Вашингтоном нефтепродуктов у Пекина рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов. Это стало минимальным месячным объемом импорта с февраля текущего года. За год, по сравнению с прошлым октябрем, сокращение составило 8,3%.

Китай в американском импорте нефтепродуктов по итогам десяти месяцев занял лишь 29-е место. А лидировали по их поставкам в США Канада (10,6 миллиарда долларов), Южная Корея (3,8 миллиарда), Нидерланды (3,6 миллиарда), Мексика (3,5 миллиарда) и Индия (2,6 миллиарда).