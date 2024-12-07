США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

Так, по итогам десяти месяцев 2024 года США приобрели у Китая нефтепродуктов на практически 323 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Это стало максимальным объемом импорта за десять месяцев с 2018 года. Тогда поставки достигали 398,6 миллиона долларов.
Тем не менее по итогам октября покупки Вашингтоном нефтепродуктов у Пекина рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов. Это стало минимальным месячным объемом импорта с февраля текущего года. За год, по сравнению с прошлым октябрем, сокращение составило 8,3%.
Китай в американском импорте нефтепродуктов по итогам десяти месяцев занял лишь 29-е место. А лидировали по их поставкам в США Канада (10,6 миллиарда долларов), Южная Корея (3,8 миллиарда), Нидерланды (3,6 миллиарда), Мексика (3,5 миллиарда) и Индия (2,6 миллиарда).