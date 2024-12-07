США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

Тем не менее по итогам октября покупки Вашингтоном нефтепродуктов у Пекина рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов. Это стало минимальным месячным объемом импорта с февраля текущего года. За год, по сравнению с прошлым октябрем, сокращение составило 8,3%.