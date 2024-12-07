Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая на фоне спада турецких поставок

По данным китайской статслужбы, по итогам десяти месяцев этого года объемы импорта Россией мандаринов из Китая выросли в 2,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 48,5 тысячи тонн (или 46,6 миллиона долларов).