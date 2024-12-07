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Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте

Создать единую валюту БРИКС предложил один из членов объединения, эта идея обсуждалась, решение принято не было, заявил управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас на брифинге, передает Bloomberg.

Источник: AP 2024

«Следует также учитывать географическую удаленность стран [БРИКС], в отличие от еврозоны, которая имеет географическую близость», — добавил он.

Индия на фоне использования рупий в трансграничных платежах «не предпринимала никаких шагов по дедолларизации», подчеркнул Дас и пояснил, что власти стремятся лишь устранить риски в торговле, поскольку зависимость от одной валюты «порой может быть проблематичной из-за повышения курса».

Перспектива создания в рамках БРИКС своей единой валюты поднималась еще на XIV саммите БРИКС в июне 2022 года. О планах обсудить этот вопрос на XV саммите в ЮАР министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил еще в январе 2023-го. Тогда он заявил, что «серьезные, уважающие себя страны» должны создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое «будет защищено от диктата извне».

О возможном создании странами БРИКС общей расчетной единицы, альтернативной доллар, упомянул прошлым летом российский министр финансов Антон Силуанов. «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — пояснил он.

Однако этой осенью российский МИД сообщил, что говорить о введении единой валюты в БРИКС пока рано: «Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции».

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами за создание новой валюты взамен американскому доллару: «Мы требуем от этих стран взять на себя обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар». Республиканец предложил «найти другого “лоха” и предупредил, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется “помахать Америке рукой”.

«Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же», — сказал российский президент Владимир Путин и отметил, что запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.