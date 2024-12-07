Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте

«Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же», — сказал российский президент Владимир Путин и отметил, что запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.