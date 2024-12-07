Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте

«Следует также учитывать географическую удаленность стран [БРИКС], в отличие от еврозоны, которая имеет географическую близость», — добавил он.
Индия на фоне использования рупий в трансграничных платежах «не предпринимала никаких шагов по дедолларизации», подчеркнул Дас и пояснил, что власти стремятся лишь устранить риски в торговле, поскольку зависимость от одной валюты «порой может быть проблематичной из-за повышения курса».
Перспектива создания в рамках БРИКС своей единой валюты поднималась еще на XIV саммите БРИКС в июне 2022 года. О планах обсудить этот вопрос на XV саммите в ЮАР министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил еще в январе 2023-го. Тогда он заявил, что «серьезные, уважающие себя страны» должны создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое «будет защищено от диктата извне».
О возможном создании странами БРИКС общей расчетной единицы, альтернативной доллар, упомянул прошлым летом российский министр финансов Антон Силуанов. «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — пояснил он.
Однако этой осенью российский МИД сообщил, что говорить о введении единой валюты в БРИКС пока рано: «Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции».
В ноябре избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами за создание новой валюты взамен американскому доллару: «Мы требуем от этих стран взять на себя обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар». Республиканец предложил «найти другого “лоха” и предупредил, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется “помахать Америке рукой”.
«Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же», — сказал российский президент Владимир Путин и отметил, что запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.