Аркадий Ротенберг вложит ₽15 млрд в отели на месте санатория «Жемчужина»

Компания Аркадия Ротенберга начала реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса на территории санатория «Жемчужина» в Ялте, рассказал бизнесмен РБК.
Проект гостиничного комплекса на месте «Жемчужины» предусматривает возведение двух отелей — пятизвездочного на 180 номеров и четырехзвездочного на 140 номеров. Также на территории появятся медицинский центр, четыре ресторана, конференц-залы и места для проведения банкетов.
Проект реализует принадлежащая Ротенбергу компания «Визант Групп», в управлении которой находится пять бывших санаториев на южном берегу Крыма, проданных местными властями на торгах в 2018 году. Здание санатория «Жемчужина» около замка «Ласточкино гнездо» тогда было реализовано за 529 млн руб. В 2021 году Ротенберг рассказывал, что выступает бенефициаром этих объектов, и говорил о планах их реконструкции, в которую намеревался вложить около 15 млрд руб. в течение четырех лет. Самые большие вложения — более 6 млрд руб. — тогда были запланированы как раз в «Жемчужину».
В рамках текущего инвестпроекта на территории «Жемчужины» будет демонтирована часть корпусов бывшего санатория и прилегающих к ним объектов. Кроме того, будут реконструированы инженерные сети. «Все здания на территории будут малой этажности, что позволит сохранить гармонию с окружающим ландшафтом и избежать визуального шума», — уточнил Ротенберг. В составе комплекса могут появиться и апартаменты — финальное решение будет принято позже, уточнили в «Визант Групп».
Изменения коснутся не только «Жемчужины» — будет благоустроена и территория за пределами гостиничного комплекса, в частности пешеходный мост к замку «Ласточкино гнездо», отметил Ротенберг. «Появятся новые точки притяжения, открытые для свободного посещения, — создадим новые зоны отдыха и смотровую площадку, откуда будут открываться красивые виды на “Ласточкино гнездо”», — добавил бизнесмен.
Завершить реконструкцию проекта планируется в 2027 году, уточнил владелец «Визант Групп». Он добавил, что после ввода в эксплуатацию комплекс сможет принимать до 100 тыс. гостей в год.
Какими объектами управляет компания Аркадия Ротенберга
Управляющая компания «Визант Групп» была основана в 2018 году. В управлении у нее пять крупных отелей в Крыму: санаторий-дворец «Дюльбер», санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Морской прибой» и «Жемчужина». В 2022 году компания открыла отель «Родня», работающий по системе all-inclusive («все включено»). В 2023 году она запустила свою сеть отелей «Dача», первыми отелями которой стали «Дача Рахманинов» в Ялте (на месте «Мисхора») и «Дача Чайковский» в Геленджике. До 2027 года компания планирует открытие еще трех новых отелей.
С прошлого года «Визант Групп» также занимается управлением и консалтингом сторонних отелей (конкретные объекты в компании не уточнили). Кроме того, в 2024 году компания открыла в санатории во дворце «Дюльбер» музей, посвященный истории места и связанных с ним людей. Среди его экспонатов — уникальный исторический документ семьи Романовых, ранее не введенный в научный оборот. Речь идет об эссе княжны Марины Петровны Романовой, датированном 1932 годом, где описывается процесс эвакуации из Крыма. Эссе было подготовлено для французского журнала Revue des Deux Mondes. В документе подробно описывается процесс подготовки к эвакуации, а также описание драгоценностей и ценностей, которые они взяли с собой на борт британского военного корабля «Мальборо». Также «Дюльбер» получил картину маслом на картоне с атрибуцией рукой Марины Романовой.
Аркадий Ротенберг по версии российского Forbes занимает в 2024 году 35-е место в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние оценивается в $4 млрд.
Чем известна «Жемчужина»
Санаторий «Жемчужина» на мысе Ай-Тодор возле Ялты был построен в 1930 году. Комплекс санатория состоит из 48 зданий и сооружений: 14 спальных корпусов и коттеджей, а также 34 различных технических зданий и сооружений. В их числе — лечебный корпус, клуб и столовая на 450 мест. На территории комплекса площадью около 17 га находится реликтовая можжевеловая роща, возраст деревьев которой превышает 300 лет. В настоящее время здравница, рассчитанная на прием 500 отдыхающих, не работает.
«Жемчужина» находится в 250 м от замка «Ласточкино гнездо», построенного на отвесной 40-метровой скале в начале XX века. По территории санатория к замку проходит пешеходная дорожка. Название «Ласточкино гнездо» месту дали одни из богатейших купцов Москвы — семья Рахмановых, по заказу которой на Аврориной скале был построен деревянный замок. Здание в его текущем виде, напоминающее готические замки на берегах Рейна, возводили с 1911 по 1912 год — уже для нефтепромышленника барона Павла Штейнгеля, который любил отдыхать в Крыму. Автором проекта был архитектор, происходивший из известной семьи инженеров и архитекторов Шервудов. Впоследствии замок был продан купцу Павлу Шелапутину, который сделал в «Ласточкином гнезде» ресторан в древнерусском стиле, что не соответствовало общей стилистике архитектуры сооружения.
При советской власти замок был передан в распоряжение Главного управления совхозов Крыма. До 1966 года «Ласточкино гнездо», страдавшее от землетрясений на полуострове, использовалось лишь как смотровая площадка. В этом же году из-за новых подземных толчков посыпались каменные плиты основания замка. В конце 1960-х по проекту Ялтинского филиала НИИ «Гипроград», архитектора Ираклия Татиева и инженера Владимира Тимофеева началась реставрация «Ласточкиного гнезда». Чтобы уменьшить нагрузку на здание, его разобрали до первого этажа, пронумеровав камни. Скалу укрепили, заковали в свинцовый пояс, и восстановили замок к 1971 году.
С 1981 по 2011 год в «Ласточкином гнезде» действовал ресторан, с 2011 года — выставочный зал. Сейчас «Ласточкино гнездо» — объект культурного наследия федерального значения, его учредителем выступает министерство культуры Крыма. В 2019—2020 годах скалу под замком вновь укрепили, а здание восстановили. С зимы 2021 года «Ласточкино гнездо» открыто для посещения.