Аркадий Ротенберг вложит ₽15 млрд в отели на месте санатория «Жемчужина»

С прошлого года «Визант Групп» также занимается управлением и консалтингом сторонних отелей (конкретные объекты в компании не уточнили). Кроме того, в 2024 году компания открыла в санатории во дворце «Дюльбер» музей, посвященный истории места и связанных с ним людей. Среди его экспонатов — уникальный исторический документ семьи Романовых, ранее не введенный в научный оборот. Речь идет об эссе княжны Марины Петровны Романовой, датированном 1932 годом, где описывается процесс эвакуации из Крыма. Эссе было подготовлено для французского журнала Revue des Deux Mondes. В документе подробно описывается процесс подготовки к эвакуации, а также описание драгоценностей и ценностей, которые они взяли с собой на борт британского военного корабля «Мальборо». Также «Дюльбер» получил картину маслом на картоне с атрибуцией рукой Марины Романовой.