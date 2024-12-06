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В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов сырым и непроработанным, обсуждать его преждевременно, заявил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы считаем, что предложение непроработанное, сырое, поэтому обсуждать его преждевременно», — сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».

В конце октября президент РСТ Илья Уманский предложил вместо нынешнего механизма фондов персональной ответственности туроператоров ввести сбор с туристов, приобретающих зарубежные туры, в государственный внебюджетный фонд, с гарантиями государства.

В РСТ позже уточнили, что предложенный сбор не будет превышать 100 рублей с каждой проданной путевки. Эти средства предлагается откладывать в специальном государственном фонде и потом использовать их для расчетов с туристами в случае банкротства туроператоров.