В ЦБ допустили превышение инфляцией официального прогноза

В своем прогнозе ЦБ указывал, что инфляция может быть немногим выше 8%. По словам Тремасова, на самом деле она может превысить 9%, но это его «личное мнение».
«С учетом тех данных (пока что предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь), можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка. в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части уклонение от прогноза совершенно очевидно» — сказал он.
Минэкономразвития в конце ноября оценило инфляцию за год в 8,78%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятору удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ключевой ставки (в октябре она выросла до рекордного 21%). Однако «тормозной путь» возвращения инфляции к целевым значениям займет весь 2025 год и частично — 2026-й, сказала Набиуллина. На 2026-й инфляция в прогнозе ЦБ установлена в размере 4%.