В ЦБ допустили превышение инфляцией официального прогноза

«С учетом тех данных (пока что предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь), можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка. в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части уклонение от прогноза совершенно очевидно» — сказал он.