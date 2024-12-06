Ссуды общественности: россияне набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей

Объем кредитов населения на начало ноября достиг рекордных 38 трлн рублей. Это порядка четверти объема ВВП страны. Однако темпы выдачи ссуд резко сократились в последние месяцы на фоне повышения ключевой ставки три раза подряд. С начала года показатель увеличился на 4 трлн, но, как следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия», в октябре объем займов россиян вырос всего на 170 млрд. Однако даже такого замедления недостаточно для охлаждения инфляции, считают эксперты. Они ожидают повышения ключевой в декабре. Есть ли сейчас риски высокой закредитованности граждан и будет ли расти просроченная задолженность — в материале «Известий».
На начало ноября общий объем кредитов россиян превысил 38 трлн рублей, следует из данных ЦБ. При этом темпы выдачи ссуд гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до рекордного 21%.
В октябре объем кредитов населения вырос только на 170 млрд рублей, а в сентябре — на 189 млрд. До этого показатель увеличивался значительно быстрее, например, в августе — на 412 млрд. Всего с начала года общий размер задолженности россиян с учетом погашения ссуд вырос на 4 трлн.
Рынок кредитования физлиц в последние месяцы действительно замедляется, подтвердили в пресс-службе банка «Зенит». Там добавили: особенно это заметно в сегментах потребительских ссуд и ипотеки.
Основные причины — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
С 1 июля 2024-го регулятор повысил макронадбавки для ссуд с полной стоимостью кредита 25−40% (этот показатель учитывает не только процентную ставку, но и все дополнительные взносы, которые требуются от граждан при оформлении продукта, например, плату за страховку).
Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида ссуд: чем выше это значение, тем больше запаса капитала требуется. А с 1 сентября ЦБ ввел надбавки практически по всем необеспеченным потребкредитам. Это снизит привлекательность таких ссуд для банков, пояснялось в материалах ЦБ.
Также на IV квартал 2024-го регулятор ужесточил ограничения на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Так, например, банкам разрешается выдавать такие ссуды россиянам с ПДН более 80% (то есть тем, кто тратит свыше 80% дохода на погашение долгов), но доля подобных займов в общем объеме выдач не может превышать 3%. Кредиты наличными гражданам, которые тратят на выплату долгов от 50 до 80% дохода, должны занимать долю максимум в 15% у банка.
С помощью таких мер в ЦБ пытаются сократить выдачи кредитов рискованным заемщикам, а повышением ставки — замедлить инфляцию. Ранее регулятор проводил мягкую денежно-кредитную политику, но затем цены стали разгоняться из-за перегрева спроса, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая 4 декабря на форуме «Россия зовет!». Она добавила: за счет поднятия ключевой получилось предотвратить возникновение инфляционной спирали (это циклический процесс, в котором рост цен порождает новое повышение цен).
Кроме того, кредитование в последние месяцы охлаждается благодаря завершению действия с 1 июля массовой программы льготной ипотеки на новостройки под 8%. Также власти ужесточили условия по семейной и IT-ипотеке.
Несмотря на рекордно высокую ключевую, темпы сокращения кредитования населения пока недостаточны для значительного замедления инфляции, считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По его мнению, оптимальным было бы более резкое снижение выдачи новых ссуд для сокращения потребительского спроса. По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% в предыдущую неделю. При этом с начала года рост цен достиг 8,3%.
Проинфляционные риски по-прежнему сохраняются, согласилась Анна Землянова из Совкомбанка. По ее словам, к ним относятся, например, рост зарплат из-за ситуации на рынке труда и мягкая бюджетная политика.
Кроме того, на рынке корпоративного кредитования продолжается бум — прирост составляет 2−3% в месяц (19% в сумме за 10 месяцев 2024-го), добавили в пресс-службе банка «Зенит». Это выглядит внушительно по сравнению с ростом в 12% в розничном сегменте. Такая тенденция в кредитовании юрлиц — один из ключевых драйверов инфляции.
Скорее всего, на декабрьском заседании ЦБ снова поднимет ключевую ставку, на этот раз — до 22−23%, оценили в пресс-службе кредитной организации. Там пояснили: к прежним проинфляционным факторам добавилось ослабление рубля, которое будет провоцировать дополнительный рост цен в ближайшие два-три месяца.
Регулятор может повысить ставку сразу до 23% годовых, ожидает и Анна Землянова. По ее мнению, макропруденциальное регулирование тоже станут ужесточать. ЦБ будет вводить ограничения по выдаче новых кредитов крупным корпоративным заемщикам.
— Центробанку и правительству нужно будет найти баланс между развитием экономики и снижением инфляции до целевых 4%. Поэтому на первом заседании 2025 года ЦБ может остановить повышение ставок в этом цикле, что станет важным переломным моментом для рынка, — сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
За десять месяцев банки выдали кредитов на 12 трлн рублей, оценили во Frank RG. Как оценил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, по итогам года кредитные россияне оформят займов на 13,3 трлн. Это на 18% ниже, чем в предыдущем.
В то же время, общий объем ссуд населения уже составляет порядка четверти ВВП России, подчеркнул Максим Колядов из «Страховой брокер AMsec24». По его мнению, высокая закредитованность граждан несет серьезные риски. Большое количество долгов может привести к финансовым трудностям, особенно в условиях экономической нестабильности и роста ключевой ставки.
Уровень просрочки увеличивается в сегменте кредитных карт, рассказал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он добавил: люди начинают использовать лимиты по кредитам вместо новых потребительских ссуд, в оформлении которых банки отказывают.
В других сегментах уровни просроченной задолженности тоже вырастут, особенно учитывая сокращение новых выдач (раньше это «размывало» показатель просрочки), считает Юрий Беликов.
Качество портфеля несколько снизилось в октябре, но не критично, подчеркнула Анна Землянова. При этом Банк России значительно ужесточил регулирование, чтобы ограничить риски для высокозакредитованных заемщиков.