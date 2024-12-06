Ссуды общественности: россияне набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей

Объем кредитов населения на начало ноября достиг рекордных 38 трлн рублей. Это порядка четверти объема ВВП страны. Однако темпы выдачи ссуд резко сократились в последние месяцы на фоне повышения ключевой ставки три раза подряд. С начала года показатель увеличился на 4 трлн, но, как следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия», в октябре объем займов россиян вырос всего на 170 млрд. Однако даже такого замедления недостаточно для охлаждения инфляции, считают эксперты. Они ожидают повышения ключевой в декабре. Есть ли сейчас риски высокой закредитованности граждан и будет ли расти просроченная задолженность — в материале «Известий».