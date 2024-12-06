Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

В результате показатель превысил исторический рекорд 21,56%, который был поставлен в предыдущей декаде ноября 2024 года. При этом средняя ставка в третий раз за более чем 2,5 года превысила ключевую ставку ЦБ — в первой декаде марта 2022 года ставка по депозитам в топ-10 кредитных организаций была на уровне 20,51% годовых при ключевой ставке 20%.