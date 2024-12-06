Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде ноября выросла на 0,42 п.п., поднявшись до 21,98% годовых, сообщает Банк России.
В результате показатель превысил исторический рекорд 21,56%, который был поставлен в предыдущей декаде ноября 2024 года. При этом средняя ставка в третий раз за более чем 2,5 года превысила ключевую ставку ЦБ — в первой декаде марта 2022 года ставка по депозитам в топ-10 кредитных организаций была на уровне 20,51% годовых при ключевой ставке 20%.
Ключевая ставка в качестве инструмента денежно-кредитной политики была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
В разрезе срочности депозитов ставки выросли по всей линейке. Наибольший рост (на 0,66 п.п.) показали вклады на срок до трех месяцев. Вклады от трех до шести месяцев выросли на 0,45 п.п. В меньшей степени выросли ставки по вкладам от шести месяцев до года и свыше одного года — средние ставки по ним поднялись лишь на 0,15−0,26 п.п.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за третью декаду ноября 2024 года составили:
- на срок до трех месяцев — 19,63% годовых (+0,66 п.п. ко второй декаде ноября);
- на срок от трех до шести месяцев — 21,13% годовых (+0,45 п.п.);
- на срок от шести месяцев до одного года — 21,56% годовых (+0,26 п.п.);
- на срок свыше одного года — 20,14% годовых (+0,15 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Россельхозбанке, Росбанке, Московском кредитном банке, Т-Банке (бывший Тинькофф Банк), Промсвязьбанке, Совкомбанке.
На 6 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс., по данным ежедневного индекса FRG100, составляет 17,67% годовых. Это максимальный показатель индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 4 декабря, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 20,18%;
- на шесть месяцев — 21,5%;
- на год — 20,45%.
Банки из топ-10 по-прежнему остаются драйверами повышения доходности депозитов. Согласно индексу «Финуслуг», на 4 декабря в них предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 21,78%;
- на шесть месяцев — 22,68%;
- на год — 21,48%.
По данным онлайн-платформы «Финуслуги», с 25 ноября по 2 декабря темп роста ставок по вкладам снова начал расти после кратковременного замедления на прошлой неделе, лидерами стали вклады до полугода. «За прошедшую неделю доходность депозитов выросла в 16 банках из топ-50, при этом восемь из них входят в топ-20 крупнейших банков. Максимальные ставки в топ-20 банков — 24% годовых», — сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса.
На заседании 25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 21%. Решение было принято в связи с сохранением высокого инфляционного давления с жестким сигналом дальнейшего повышения ставки на следующем заседании 20 декабря.
«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс. Рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — заявила Эльвира Набиуллина в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 26 ноября по 2 декабря вырос на 0,5%, в годовом выражении инфляция ускорилась до 9,07%.
Рост цен в России по итогам 2024 года может превысить 9%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds. Еще один пересмотр прогноза по инфляции за год он объяснил «сюрпризами» на рынке труда, санкциями и бюджетной политикой.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам с начала декабря с увеличили несколько крупных банка:
- Газпромбанк повысил ставки по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе» до 23,6% годовых, а также до 22,7% по депозиту «Копить»;
- Совкомбанк запустил вклад «Зимняя выгода с Халвой» с доходностью до 26,6% годовых, а также улучшил условия по вкладу «Удобный» до 25,6% годовых;
- Альфа-Банк улучшил условия по вкладам и повысил приветственную ставку по накопительному счету до 24%;
- Промсвязьбанк запустил вклад со ставкой 29% за открытие долгосрочного инвестсчета.
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Россияне на данный момент хранят в наличной форме примерно ₽15,9 трлн, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума «Россия зовет!». Ключевым фактором такого тренда назван рост ставок по рублевым вкладам.
«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно ₽15,9 трлн. Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка ₽350 млрд наличных перетечет на счета банков в этом году», — отметил Георгий Горшков.
По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. «Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21−22% годовых, а лучшие акционные условия — до 24−25% годовых», — считают в кредитной организации.