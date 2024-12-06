Сложно на подъем: когда ожидать снижения инфляции в России

«Тормозной путь» до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она также добавила, что денежно-кредитная политика страны направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль. Каким способом можно ускорить снижение инфляции и что может этому помешать — в материале «Известий».