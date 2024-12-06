Сложно на подъем: когда ожидать снижения инфляции в России

«Тормозной путь» до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она также добавила, что денежно-кредитная политика страны направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль. Каким способом можно ускорить снижение инфляции и что может этому помешать — в материале «Известий».
ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году в 8−8,5%. В Банке России считают, что она сейчас складывается вблизи или выше верхней границы, а в следующем году показатель опустится до 4,5−5%. Возвращение инфляции к цели в 4% ожидают лишь в первом полугодии 2026 года.
На фоне этого Центробанк обозначил свое намерение вновь повысить ключевую ставку на декабрьском заседании совета директоров. Однако окончательное решение еще не принято.
«Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены. Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров», — уточнила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вместе с тем она подчеркнула, что нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой».
Первопричиной текущей экономической ситуации стал инфляционный шок 2020 года, вызванный крупной эмиссией денежной массы, который далее дополнился такими событиями 2022 года, как разрывы цепочек поставок, нестабильный валютный курс, что в совокупности повысило как транзакционные издержки, так и инфляционные ожидания населения, сказал «Известиям» основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.
Сейчас ЦБ РФ использует повышение ключевой ставки как основной инструмент борьбы с инфляцией. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может ускорить снижение инфляционных ожиданий и приблизить инфляцию к целевому уровню, подтвердил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Однако важно соблюсти баланс, поскольку чрезмерно высокие ставки могут негативно сказаться на экономическом росте и инвестиционной активности.
— Правительство может дополнительно рассмотреть фискальные меры для сдерживания инфляции, такие как оптимизация бюджетных расходов, пересмотр бюджетного правила и изменение политики субсидирования процентных ставок, — сказал «Известиям» Денис Астафьев. Кроме того, целесообразно проведение структурных реформ, включая стимулирование конкуренции в различных секторах экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда, а также развитие социальных проектов и инфраструктуры.
Центральный банк может также усилить коммуникационную политику, чтобы эффективнее управлять инфляционными ожиданиями, добавил он. Четкое информирование населения и бизнеса о целях и мерах денежно-кредитной политики будет способствовать стабилизации ожиданий и укреплению доверия.
ЦБ находится в непростой ситуации. С одной стороны, бизнес, не имеющий доступа к льготным кредитам и субсидиям, давит на регулятора через отраслевые объединения и лоббистов, с другой — повышение ставки является одним из немногих доступных ЦБ инструментов работы с инфляцией, заявил «Известиям» эксперт по стратегии и финансам Павел Тубин.
Если повысить ставку до того уровня, когда встанет вся экономика, не финансируемая напрямую из бюджета, то инфляция будет ближе к цели, сказал «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Но цена будет слишком высокой и невозможно будет расширить предложение, о чем сегодня говорил глава государства. Цель по инфляции была поставлена в других условиях, и, возможно, ее реализация должна быть небыстрой (тормозной путь длиннее) или сама цель пересмотрена.
Искусственными методами ускорить процесс снижения инфляции можно, но если говорить исключительно об инструментарии Банка России, то за это придется заплатить высокую цену, отметил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин.
— ЦБ в состоянии задавить экономическую активность через введение серьезных ограничений на финансовый сектор, однако это выльется не просто в снижение темпов роста, а в экономический кризис, — пояснил «Известиям» эксперт. — Перешагнув черту между корректирующим воздействием и масштабным вмешательством государства, создающим препятствия для нормального функционирования рыночной системы, Банк России поставит на грань выживания многие предприятия.
Если же выходить за рамки возможностей Центробанка, то наибольший сдерживающий эффект на инфляцию оказало бы снижение трат федерального бюджета, например до уровня балансировки его доходных и расходных статей.
— Сегодня же получается, что именно дефицитный бюджет, в котором государство прибегает к заимствованиям для обеспечения повышенных расходов, нарушает рыночный баланс и добавляет в перегретую экономику ресурсы, которые не дают ожидаемой пропорциональной отдачи, но создают побочные эффекты в виде роста темпа инфляции, — заявил Владимир Еремкин.
В современной истории России как минимум три раза боролись с инфляцией при помощи различных способов: в 90-е применялись способы контроля за валютным курсом, тогда это помогло снизить инфляцию, но привело к кризису внутреннего производства и в конечном счете дефолту, напомнил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Акимов Олег.
— В нулевых годах был создан стабилизационный фонд (сейчас фонд национального благосостояния), где правительство «замораживало» часть нефтегазовых доходов, а с 2014 года Банк России перешел на режим инфляционного таргетирования инфляции, где основным инструментом стала ключевая ставка ЦБ. В периоды роста инфляции ее повышают, и наоборот, — сказал «Известиям» эксперт.
Инфляционные факторы принято делить на факторы спроса (доступность кредитов, рост номинальных доходов) и факторы предложения (действия монополистов, неурожай или ограничения на ввоз продукции).
— Сегодня ЦБ активно использует ограничения на факторы спроса: Банк России существенно повышает ключевую ставку, вводит ограничения на различные виды потребительского кредитования и устанавливает макропруденциальные надбавки к нормативам достаточности капитала банков, — отметил он.
Для ускоренного снижения инфляции, по его мнению, необходимо применять и способы, связанные с факторами предложения. Так, государством регулируются тарифы на ряд услуг коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, связи, некоторые другие. Кроме того, цены на табачные изделия, алкогольную продукцию существенно зависят от ставок акцизов. Соответственно, более строгое регулирование со стороны правительства РФ в этой сфере поможет лучше контролировать инфляционные процессы. При этом стоит помнить, что у любых способов контроля за инфляцией всегда существуют негативные эффекты для экономики или они требуют дополнительных расходов из бюджета.
Снижению инфляции в России может помешать сразу несколько факторов, среди которых падение курса рубля, нестабильность в банковском секторе, неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства.
— Внешняя конъюнктура регулярно приносит инфляционные шоки — во внутренние цены переносятся движения валютного курса, колебания внешних цен импортных товаров, транспортные издержки, санкционные риски и прочее. Из внутренних драйверов за последние годы очень важным стал рынок труда, на котором нехватка гибкости в объемах предложения выливается в очень существенный рост заработных плат, подогревающий, в свою очередь, рост цен на товары, — сказал «Известия» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При нынешнем жестком рынке труда мне сложно представить, что есть какая-то разумная экономическая политика, не разрушающая рынки, которая ускорит достижение целевой инфляции, чтобы это произошло быстрее, чем заявлено в планах ЦБ.
«Известия» направили запрос в ЦБ, но на момент публикации ответ получен не был.