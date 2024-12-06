«Сбер» заложил в прогноз снижение ставки ЦБ во второй половине 2025-го

«Каким мы видим 2025 год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика. И это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее, мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6−7%, начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — сказал Греф.