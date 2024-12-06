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«Сбер» заложил в прогноз снижение ставки ЦБ во второй половине 2025-го

Банк России перейдет к снижению ключевой ставки не раньше второй половины 2025 года, сообщил на «Дне инвестора» Сбербанка глава кредитной организации Герман Греф. Он отметил, что были ожидания замедления инфляции в течение этого года, но «ряд обстоятельств развернули тренд в обратную сторону».

Источник: Reuters

«Каким мы видим 2025 год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика. И это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее, мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6−7%, начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — сказал Греф.

Он подтвердил планы Сбербанка выполнить основные цели трехлетней стратегии:

  • Показывать рентабельность капитала (ROE) группы на уровне более 22%
  • Поддерживать норматив достаточности собственных средств группы Н20.0 на отметке 13,3%
  • Выплачивать дивиденды в общем 50% чистой прибыли по МСФО.