«Сбер» заложил в прогноз снижение ставки ЦБ во второй половине 2025-го

«Каким мы видим 2025 год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика. И это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее, мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6−7%, начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — сказал Греф.
Он подтвердил планы Сбербанка выполнить основные цели трехлетней стратегии:
- Показывать рентабельность капитала (ROE) группы на уровне более 22%
- Поддерживать норматив достаточности собственных средств группы Н20.0 на отметке 13,3%
- Выплачивать дивиденды в общем 50% чистой прибыли по МСФО.