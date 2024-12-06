Россияне в ноябре взяли минимальный объем кредитов за 2,5 года

В ноябре 2024 года российские банки одобрили клиентам — физическим лицам 2,68 млн кредитов на 626,3 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG (данные есть у РБК). Это минимальный объем выдач с мая кризисного 2022 года — тогда заемщикам были оформлены ссуды на 397,5 млрд руб. На фоне роста ставок и действия ограничений ЦБ ноябрьский результат по всей банковской рознице оказался ниже, чем, например, выдачи только кредитов наличными в июне этого года (640 млрд руб.) или только ипотеки в тот же месяц (776,2 млрд руб.). По сравнению с октябрем совокупный объем предоставленных ссуд упал на 28,4%, или на 248 млрд руб. И в относительном, и в абсолютном выражении на рынке наблюдался самый резкий спад выдач с весны 2022 года, не обусловленный сезонностью (в январе выдачи сильно сокращаются каждый год).
Охлаждение розничного кредитования, которое наметилось еще в начале осени, заметно ускорилось:
Объем предоставленных кредитов наличными упал относительно октября на 29%, до 225,9 млрд руб. Количество таких ссуд снизилось на 18%, до 1,63 млн.
Ипотеку к ноябре оформили 57,4 тыс. заемщиков, примерно на четверть меньше, чем месяцем ранее (минус 27%). До этого выдачи ипотечных кредитов в количественном выражении так резко падали только в июле, когда в России прекратила действовать льготная ипотека под 8% на новостройки, а условия семейной ипотеки ужесточились. Объем одобренных кредитов на жилье опустился тоже на 27%, до 259,7 млрд руб.
Автокредитование откатилось к минимумам весны 2023 года, когда этот сегмент рынка только начинал ускоряться. В ноябре банки предоставили 89,7 тыс. ссуд на покупку машин на 115,5 млрд руб. В количественном выражении выдачи упали на 27% по сравнению с октябрем, а в денежном — на 31%.
Россияне в ноябре получили всего 903,6 тыс. POS-кредитов на покупку товаров, что на 10% уступает результатам предыдущего месяца. Объем таких новых ссуд сократился на 22%, до 25,2 млрд руб.
В ЦБ замедление банковской розницы ранее оценивали скорее положительно. «Беспрецедентный» рост кредитования привел к повышенному спросу в экономике и имел проинфляционный эффект, говорила во время выступления в Госдуме 19 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отмечала, что замедление розницы, в частности ипотеки, произошло с «очень высоких уровней, которые не могли продержаться долго». «И это не драматическое падение, как его часто представляют, и уж точно не сжатие общего объема кредита. Скорее мы сейчас видим возвращение к уровню первого квартала этого года, когда рынок еще не был так разогрет», — поясняла Набиуллина.
ЦБ прогнозировал, что темпы роста потребительского кредитования в четвертом квартале 2024 года продолжат замедляться. Регулятор связывает это с двумя факторами — высокими ставками, а также ужесточением регулирования (для банков действуют повышенные надбавки практически по всем видам ссуд, выдаваемым высокозакредитованным заемщикам). По расчетам Банка России, в целом в этом году портфель потребкредитов может вырасти на 15−18%, а ипотеки — на 12−15%. (.pdf).