Россияне в ноябре взяли минимальный объем кредитов за 2,5 года

В ноябре 2024 года российские банки одобрили клиентам — физическим лицам 2,68 млн кредитов на 626,3 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG (данные есть у РБК). Это минимальный объем выдач с мая кризисного 2022 года — тогда заемщикам были оформлены ссуды на 397,5 млрд руб. На фоне роста ставок и действия ограничений ЦБ ноябрьский результат по всей банковской рознице оказался ниже, чем, например, выдачи только кредитов наличными в июне этого года (640 млрд руб.) или только ипотеки в тот же месяц (776,2 млрд руб.). По сравнению с октябрем совокупный объем предоставленных ссуд упал на 28,4%, или на 248 млрд руб. И в относительном, и в абсолютном выражении на рынке наблюдался самый резкий спад выдач с весны 2022 года, не обусловленный сезонностью (в январе выдачи сильно сокращаются каждый год).