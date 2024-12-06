Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи

Так, по итогам октября Россия импортировала лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи на 3,752 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в сентябре, и в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Это стало максимальным объемом месячных покупок лапши с октября 2004 года, тогда они составили 3,796 миллиона долларов.
В южнокорейском экспорте лапши Россия заняла десятое место, поднявшись с тринадцатой строчки, которую занимала в сентябре. В топ-5 вошли Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона), Филиппины (5,9 миллиона).