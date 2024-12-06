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Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Экономического факультета РУДН Дарья Динец.

Источник: © РИА Новости

QR-код выгоден, прежде всего, продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через Систему быстрых платежей и фиксируется там, как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку.

«В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом», — пояснила она.

По словам эксперта, оплата через QR-код выгодна, если магазин предлагает за это скидку. В любом случае, все зависит от вашего желания: продавец обязан принять любой законный платеж и выдать чек.