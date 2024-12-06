МКБ взыскал с Euroclear Bank более 125 миллионов долларов

Иск был подан в июле. МКБ несколько раз уточнял исковые требования. В результате были заявлены требования о взыскании убытков в виде неполученных доходов в размере сумм погашения ценных бумаг, выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 24 февраля по 17 июля 2024 года в общем размере около 1,9 миллиарда рублей в пересчете по текущему курсу и процентов за период с 18 июля 2024 года по дату исполнения решения.