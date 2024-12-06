МКБ взыскал с Euroclear Bank более 125 миллионов долларов

Иск был подан в июле. МКБ несколько раз уточнял исковые требования. В результате были заявлены требования о взыскании убытков в виде неполученных доходов в размере сумм погашения ценных бумаг, выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 24 февраля по 17 июля 2024 года в общем размере около 1,9 миллиарда рублей в пересчете по текущему курсу и процентов за период с 18 июля 2024 года по дату исполнения решения.
Суд первой инстанции в пятницу удовлетворил иск частично, отказав истцу во взыскании процентов.
Как пояснил представитель МКБ в суде, у банка в Euroclear было два счета, на которых учитывались ценные бумаги, — один напрямую, второй — через Национальный расчетный депозитарий. Из-за санкций бумаги и денежные средства оказались заблокированы, чем нарушаются права МКБ, заявил истец.
Ответчик просил иск отклонить, так как доход истцу продолжает начисляться, а «временные ограничения не означают экспроприацию». Он также заявил, что МКБ получит взыскиваемые суммы по механизму президентского указа № 665 и уже получил порядка 2,5 миллиона долларов.
Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, комментируя предъявление иска, «эти действия направлены на разблокировку замороженных активов».
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.