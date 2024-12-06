Минфин сообщил о завершении операции по замещению еврооблигаций РФ

Ранее, 6 сентября, Минфин сообщил, что запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Замещению подлежали еврооблигации РФ лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов отмечал, что основной причиной такого замещения является упрощения процесса обслуживание суверенного долга. Он уточнял, что после окончания операции все бумаги будут находиться в периметре Национального расчетного депозитария и процесс выплат существенно упростится для всех участников.