Минфин сообщил о завершении операции по замещению еврооблигаций РФ

Отмечается, что совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу, или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций. При этом оставшиеся незамещенными еврооблигации в объеме $11,6 млрд продолжат обращение на вторичном рынке.
По словам министра финансов Антона Силуанова, поучаствовавшие в этой операции инвесторы больше не будут испытывать трудности из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.
«Все права таких инвесторов в российские суверенные долговые обязательства теперь надежно защищены российской финансовой инфраструктурой. Проведенное замещение еврооблигаций Российской Федерации послужит хорошей основой для качественного и всестороннего развития национального долгового рынка в Российской Федерации», — подчеркнул он.
Ранее, 6 сентября, Минфин сообщил, что запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Замещению подлежали еврооблигации РФ лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов отмечал, что основной причиной такого замещения является упрощения процесса обслуживание суверенного долга. Он уточнял, что после окончания операции все бумаги будут находиться в периметре Национального расчетного депозитария и процесс выплат существенно упростится для всех участников.