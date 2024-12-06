Квартира почти каждого десятого россиянина не превышает 35 кв. м

У 12% россиянин, проживающих в многоквартирных домах, жилье меньше 35 кв. м. Большая их часть (79%) имеет более просторное жилье — от 35 до 80 кв. м и выше. А средняя площадь квартиры составляет 52 кв. м. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра НАФИ (есть в редакции).
Как считали
Опрос был проведен в сентябре 2024 года среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Большинство опрошенных живут в квартирах (67%), оставшаяся часть (33%) — в собственных домах.
37% участников опроса, проживающих в городе, имеют квартиры метражом 35−50 «квадратов», чуть больше четверти (26%) — площадью 51−65 «квадратов». Еще 12% проживают в городском жилье площадью 66−80 кв. м, а 4% имеют жилье площадью более 80 кв. м.
Среди тех, кто проживает в частном загородном жилье, 19% имеют дома метражом более 50 кв. м. Чуть больше половины (53%) респондентов живут в домах площадью 50−100 кв. м.
Еще 7% опрошенных имеют дома метражом до 101−150 кв. м, почти столько же (6%) — больше 150 кв. м. А средняя площадь частного дома в России, исходя из результатов опроса, составила 79 кв. м.
По данным правительства, обеспеченность россиян жильем в 2024 году составляет 29 кв. м на человека. К 2030 году обеспеченность россиян жильем должна составить не менее 33 кв. м на человека, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин. К 2036 году показатель должен вырасти не менее чем до 38 кв. м. Кроме того, указом к 2030 году предусмотрено и обновление жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года.