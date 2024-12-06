Квартира почти каждого десятого россиянина не превышает 35 кв. м

По данным правительства, обеспеченность россиян жильем в 2024 году составляет 29 кв. м на человека. К 2030 году обеспеченность россиян жильем должна составить не менее 33 кв. м на человека, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин. К 2036 году показатель должен вырасти не менее чем до 38 кв. м. Кроме того, указом к 2030 году предусмотрено и обновление жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года.