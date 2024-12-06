Курс юаня на Мосбирже упал ниже ₽13,5 впервые с середины ноября

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже снизился на 3,09%, опустившись до ₽13,4995, свидетельствуют данные биржи на 10:12 мск. Китайская валюта торгуется ниже отметки ₽13,5 впервые с 12 ноября 2024 года.
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Курс рубля к юаню укрепляется четвертую торговую сессию подряд. Национальная валюта отыграла все потери, которые понесла после введения санкций против Газпромбанка и ряда других российских банков.
Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже снизился на 3,09%, опустившись до ₽13,4995, свидетельствуют данные биржи на 10:12 мск. Китайская валюта торгуется ниже отметки ₽13,5 впервые с 12 ноября 2024 года.
Новость дополняется.