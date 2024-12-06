Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников»

Медианная заработная плата курьеров за январь—ноябрь выросла на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц — к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также ИТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.), следует из совместного обзора hh.ru и ПЭК (есть у РБК).
Кроме того, по уровню оплаты труда доставщики превзошли менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).
hh.ru и ПЭК связывают это с дефицитом работников служб доставки: за январь—ноябрь количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.
Помимо повышения заработной платы, работодатели также предлагают гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: если раньше целевыми кандидатами считались мужчины в возрасте 25−40 лет, сейчас — мужчины и женщины 18—60 лет, включая студентов и пенсионеров, говорится в обзоре.
Больше всего в курьерах нуждается логистическая отрасль: в январе-ноябре компании разместили 44,5 тыс. вакансий, ретейлеры (21,6 тыс.), ИТ-компании (14,2 тыс.), поставщики услуг населению (11,4 тыс.) и бизнесу (10,1 тыс.). Самый высокий уровень зарплаты — 150 тыс. руб. — предлагают компании-поставщики услуг населению.
«Во всех этих отраслях, за исключением сегмента производства оборудования, зарплаты в январе—ноябре росли двузначными темпами: самыми высокими — на 44% — в строительном секторе. В ретейле уровень оплаты труда увеличился на 31%, в ИТ — на 29%, в логистическом секторе — на 27%, в сфере услуг для населения и бизнеса — на 25% и 19% соответственно. Производители оборудования в этом году также увеличили зарплаты, но менее значительно — на 7% год к году», — отмечается в обзоре.
По данным курьерской службы для бизнеса Dalli, в России работают более 1 млн курьеров, еще требуется не менее 200 тыс. В высокий сезон — с октября до декабря — дефицит сотрудников увеличивается в несколько раз, отметила директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.
По данным ПЭК и hh.ru, за январь—ноябрь больше всего вырос спрос на пеших доставщиков — на 98%. Спрос в сегменте автомобильных курьеров остался на уровне прошлого года.
На этой неделе директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что сервисы доставки оттягивают из важных секторов экономики не менее 1,5 млн здоровых и физически сильных людей, при этом сами ничего не производят и убыточны. По его словам, в России сейчас работают не менее полутора миллионов одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников, которые отучили «значительную часть потребителей… от банального навыка просто ходить по магазинам».
«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы», — сказал Кузнецов.