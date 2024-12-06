Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников»

На этой неделе директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что сервисы доставки оттягивают из важных секторов экономики не менее 1,5 млн здоровых и физически сильных людей, при этом сами ничего не производят и убыточны. По его словам, в России сейчас работают не менее полутора миллионов одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников, которые отучили «значительную часть потребителей… от банального навыка просто ходить по магазинам».