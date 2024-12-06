Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло

«По данным эквайринговой сети банка, с января по ноябрь 2024 года общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года», — сказано в материалах.
По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе.
В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы, сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения «СБПэй» и Mir Pay.
«На этом фоне показатели у платежей по пластиковым банковским картам, несмотря на их традиционное лидерство, напротив, снизились. В 2024 году их доля по количеству уменьшилась до 65% с 86% годом ранее», — указывается в материалах.
Отмечается, что россияне стали пользоваться бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа за 11 месяцев 2024 года снизилась и составила 1 218 рублей, годом ранее она была 1 727 рублей.
По данным банка, в число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в текущем году вошли: супермаркеты (средний чек 549 рублей), фастфуд-кафе (средний чек 478 рублей) и платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2 291 рубль).