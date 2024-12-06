Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло

В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы, сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения «СБПэй» и Mir Pay.