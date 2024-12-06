Кинотеатры компенсировали потерю зрителей стоимостью билетов

Рекордные и сборы, и посещаемость за десять лет официальных измерений были зафиксированы в 2019 году. Тогда за неполный год кинотеатры заработали на продаже билетов 50 млрд руб., а киносеансы посетили почти 200 млн зрителей. В 2020-м на фоне пандемии коронавируса и ограничений по работе общественных мест эти показатели рухнули более чем в два раза и с тех пор так и не восстановились. После массовых отмен голливудских релизов в 2022 году посещаемость вовсе достигла исторического минимума в 76 млн за январь—ноябрь.