Кинотеатры компенсировали потерю зрителей стоимостью билетов

Сборы российских кинотеатров от продажи билетов за одиннадцать месяцев 2024 года выросли на 16% относительно аналогичного периода 2023-го и составили 42,1 млрд руб. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
При этом посещаемость кинотеатров за тот же период снизилась, свидетельствуют данные ЕАИС: с 118 млн зрителей в 2023-м до 116 млн — в 2024-м. На основе общих сборов и посещаемости можно подсчитать, что средняя стоимость билета за год выросла с 308 до 361,5 ₽ В некоторые прокатные недели прошедшего года этот показатель достигал рекорда и превышал 400 ₽
Приведенные показатели не итоговые по году, но отражают общую тенденцию. В последних числах декабря в кинотеатрах начинается традиционная «новогодняя битва»: одновременный показ сразу нескольких новинок с ожиданиями высоких сборов. Но доля декабрьских сборов относительно всего года редко бывает решающей. В 2023-м кинотеатры заработали в последний месяц года 2,7 млрд руб., в 2022-м — 2 млрд руб. За период с 1 по 5 декабря 2024 года выручка от продажи билетов составила 0,5 млрд руб., что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Аудитория за то же время в текущем году составила 1,2 млн человек против 1,6 млн в 2023-м.
Самым кассовым фильмом 2024 года стала вторая часть «Холопа», заработавшая почти 4 млрд руб. На втором месте «Бременские музыканты» (3 млрд руб.). Обе ленты стартовали в период новогодних каникул. Замыкает тройку «Мастер и Маргарита» (2,3 млрд руб.). Совокупно на топ-3 фильмов приходится практически четверть всех сборов первых 11 месяцев года.
Рекордные и сборы, и посещаемость за десять лет официальных измерений были зафиксированы в 2019 году. Тогда за неполный год кинотеатры заработали на продаже билетов 50 млрд руб., а киносеансы посетили почти 200 млн зрителей. В 2020-м на фоне пандемии коронавируса и ограничений по работе общественных мест эти показатели рухнули более чем в два раза и с тех пор так и не восстановились. После массовых отмен голливудских релизов в 2022 году посещаемость вовсе достигла исторического минимума в 76 млн за январь—ноябрь.
Какие премьеры состоятся в декабре
В декабре на большой экран выйдет несколько семейных картин и киносказок. 16 декабря начнется показ фильма «Баба Яга спасает Новый год», 19 декабря стартует прокат «Домовенка Кузи», «Новогоднего чуда» и одиннадцатой части «Елок». К «новогодней битве» в график релизов также попали шестая часть франшизы «Иван царевич и Серый волк» и постапокалипсис «Последний ронин» (оба выйдут в прокат 26 декабря). На 28 декабря в сетке релизов стоит китайское приключенческое фэнтези «Расхитители гробниц. Страж императора». Кроме того, некоторые кинотеатры планируют показывать балет «Щелкунчик» в рамках проекта «Театр в кино».
В мировом прокате в декабре начнется третья часть «Соника» и очередной кинокомикс от Sony «Крэйвен-охотник». Официально голливудские фильмы в российских кинотеатрах не представлены, но большинство из них демонстрируются в формате так называемого предсеансного обслуживания.
Какие тренды отмечают эксперты
Ситуация на кинорынке относительно прошлого года почти не изменилась, считает владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский: рост выручки кинотеатров идет параллельно со снижением посещаемости. «Мы недосчитались 5% посетителей от показателей прошлого года, рост выручки составил 25%, — приводит пример эксперт. — В 2019 году у нас было больше 200 млн зрителей, в 2023-м — 120 млн. Где взять эти выпавшие 80−100 млн? Отрасли приходится компенсировать их отсутствие, а также инфляцию и рост зарплатных ожиданий сотрудников почти в два раза. Компенсация происходит за счет цены билета».
Основной аудиторией кинотеатров остаются семьи, считает, в свою очередь, представитель сети кинотеатров «Люксор» Анна Татаренок. В тренде — сказки и экранизации детских произведений. «Знакомые родителям названия вызывают заинтересованность и самим посмотреть, и детей привести, — рассуждает Татаренок. — Также высокую посещаемость можем отметить на релизах с участием популярных среди детей блогеров».
«“Неожиданными открытиями” этого года, по мнению Татаренок, стали “Граф Монте-Кристо” (сборы в России — 608 млн руб.), а также хорроры’Субстанция» (543 млн руб.) и «Ужасающий 3» (337 млн руб.), ориентированные на взрослую аудиторию. «Граф Монте-Кристо» — классика, которая знакома всем, а ролики о впечатлениях после просмотра «Субстанции» и «Ужасающего 3» даже вирусились в соцсетях, — объясняет она. — Проблемой проката по-прежнему остается небольшое количество крупных релизов. Нередко они выпадают на одну, зачастую праздничную дату, тем самым отнимая кассу друг у друга".
Говоря о перспективе «новогодней битвы», Поникаровский обратил внимание на предстоящие премьеры «Волшебника Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», которые выйдут на экраны 1 января. Ожидаемые сборов первого, по мнению эксперта, составляет 4 млрд руб., второго — 3 млрд руб. Татаренок, в свою очередь, также отмечает перспективы «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста», добавляя в рейтинг потенциальных кассовых проектов фильмы «Последний Ронин» и «Иван царевич и Серый волк».
В топе кинопроката остаются комедии как самый главный киножанр, считает главный редактор «Кино-Театр. Ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов. Кроме того, активно продвигается анимация и детский контент. Набирают популярность также приключенческие жанры вроде фильма «Сто лет тому вперед». Показательным для года, по мнению Просянова, стал всплеск документального кино: в прокат вышли два десятка документальных лент, одна из них — «Огненный лис» — собрала почти 100 млн руб.: это рекорд для жанра. «В целом российское кино становится разнообразнее, — резюмирует Просянов. — Но и зритель становится более избирательным, что во многом связано с ростом средней цены билета».