Bloomberg узнал о просьбе ЕС смягчить санкции США против Газпромбанка

С весны 2022 года через Газпромбанк велись расчеты за газ с недружественными странами. В конце ноября финансовая организация попала под санкции США, что сделало невозможным для банка расчеты в долларах и евро. В начале декабря президент Владимир Путин изменил порядок платежей. Так, он разрешил российским экспортерам газа учитывать в обязательствах по оплате газа иностранными компаниями встречные требования к ним. Кроме того, указ главы государства допускает участие третьих лиц в процессе оплаты.