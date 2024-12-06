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Bloomberg узнал о просьбе ЕС смягчить санкции США против Газпромбанка

Европейский союз требует от США изучить способы смягчить санкции против Газпромбанка, через который шли расчеты за российский газ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Агентство «Москва»

По данным агентства, власти и бизнес из ряда европейских стран предупредили, что санкции против Газпромбанка несут угрозу для безопасности поставок в регионе. ЕС и США обсуждают тип и масштаб смягчающих мер.

В частности, стороны обсуждают, стоит ли сделать законной возможность платежей через люксембургскую «дочку» Газпромбанка, либо же лучше будет использовать другие каналы.

С весны 2022 года через Газпромбанк велись расчеты за газ с недружественными странами. В конце ноября финансовая организация попала под санкции США, что сделало невозможным для банка расчеты в долларах и евро. В начале декабря президент Владимир Путин изменил порядок платежей. Так, он разрешил российским экспортерам газа учитывать в обязательствах по оплате газа иностранными компаниями встречные требования к ним. Кроме того, указ главы государства допускает участие третьих лиц в процессе оплаты.

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