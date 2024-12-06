Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России

«Те, кто поверил в возможности российского рынка и промышленности в 2022 и 2023 годах и начали свои проекты, не должны оказаться в ситуации, когда мы их бросили один на один с изменившимся макроэкономическим условиями. Мы должны помочь им завершить все проекты с одной стороны, а с другой — нацпроекты техлидерства должны создавать в том числе и новые рынки — новый сбыт, новое потребление», — сказал он.