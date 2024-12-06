Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России

«Есть негативные факторы общесистемные, сложные, которые создают дополнительные вызовы, связаны с высокими кредитными ставками. Но мы понимаем, что это не вечная ситуация, она, очевидно, будет разворачиваться в противоположную сторону. В следующем году, надеемся, все-таки произойдут определенные изменения», — сказал министр.
Алиханов отметил, что в любом случае как отраслевое министерство Минпромторг РФ видит свою задачу в том, чтобы поддержать динамику действующих предприятий, чтобы они ни в коем случае ее не теряли.
«Те, кто поверил в возможности российского рынка и промышленности в 2022 и 2023 годах и начали свои проекты, не должны оказаться в ситуации, когда мы их бросили один на один с изменившимся макроэкономическим условиями. Мы должны помочь им завершить все проекты с одной стороны, а с другой — нацпроекты техлидерства должны создавать в том числе и новые рынки — новый сбыт, новое потребление», — сказал он.