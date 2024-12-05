В России ужесточат оборот рыбной продукции из-за гельминтов

«Проект изменений, в частности, направлен на то, чтобы исключить наличие паразитов в готовой рыбной продукции, в том числе неживых, которые видны невооруженным взглядом. При этом он включает в себя изменения, связанные с различными аспектами добычи и оборота рыбы и рыбной пищевой продукции, касающиеся не только паразитарной безопасности», — пояснили «Известиям» в министерстве.