В России ужесточат оборот рыбной продукции из-за гельминтов

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент документ проходит процедуру внутригосударственного согласования.
«Проект изменений, в частности, направлен на то, чтобы исключить наличие паразитов в готовой рыбной продукции, в том числе неживых, которые видны невооруженным взглядом. При этом он включает в себя изменения, связанные с различными аспектами добычи и оборота рыбы и рыбной пищевой продукции, касающиеся не только паразитарной безопасности», — пояснили «Известиям» в министерстве.
Там отметили, что на проект изменений Минэкономразвития уже подготовило заключение. В настоящее время замечания по нему прорабатывает Минсельхоз совместно с Россельхознадзором, Росрыболовством, а также подведомственным научным институтом, уточнили в пресс-службе министерства.