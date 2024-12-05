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В России ужесточат оборот рыбной продукции из-за гельминтов

Рыбную продукцию до и после переработки будут проверять на наличие личинок. Кроме того, власти планируют установить запрет на реализацию таких товаров с видимыми неживыми паразитами. О подготовке соответствующих поправок в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» «Известиям» рассказали в Минсельхозе.

Источник: Shutterstock

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент документ проходит процедуру внутригосударственного согласования.

«Проект изменений, в частности, направлен на то, чтобы исключить наличие паразитов в готовой рыбной продукции, в том числе неживых, которые видны невооруженным взглядом. При этом он включает в себя изменения, связанные с различными аспектами добычи и оборота рыбы и рыбной пищевой продукции, касающиеся не только паразитарной безопасности», — пояснили «Известиям» в министерстве.

Там отметили, что на проект изменений Минэкономразвития уже подготовило заключение. В настоящее время замечания по нему прорабатывает Минсельхоз совместно с Россельхознадзором, Росрыболовством, а также подведомственным научным институтом, уточнили в пресс-службе министерства.