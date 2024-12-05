В ЛДПР предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом

«Инициатива, которую мы называем “Новогодний семейный бюджет”, — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — рассказал РИА Новости Чернышов.