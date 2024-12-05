Снижение цен на жилье в России продолжилось в ноябре

В ноябре наблюдается продолжение тенденции к снижению цен на жилье: 13 городов показали отрицательную динамику против 12 в октябре. Основной фактор — высокая стоимость ипотеки, комментирует партнер группы SRG Максим Русаков. По его словам, при ставках свыше 25% годовых многие покупатели откладывают сделки, а это напрямую влияет на спрос, особенно в регионах с низкой экономической активностью, таких как Новокузнецк или Хабаровск. В то же время падение остается умеренным — в пределах 0,5−0,6%, пока рынок не готов к более резкому проседанию, отметил эксперт. «Многие предпочитают ждать стабилизации, а не снижать стоимость. Это особенно заметно в крупных агломерациях, где спрос остается стабильным», — пояснил Максим Русаков.