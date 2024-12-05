Снижение цен на жилье в России продолжилось в ноябре

Снижение цен на вторичном рынке жилья крупных городов в ноябре продолжилось: отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов. В октябре таких городов было 12. Такие расчеты по запросу «РБК-Недвижимости» сделали в консалтинговой компании SRG.
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала среднюю стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья в ноябре 2024 года. Статистика включает среднюю стоимость 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников).
Снижение продолжается
По данным SRG, сильнее всего цены на вторичное жилье в ноябре снизились в Новокузнецке — на 0,61%, до 94 тыс. руб. за 1 кв. м. В октябре первое место занимал Хабаровск, которые сместился на второе место. Здесь квадрат за месяц подешевел на 0,51%, до 126,5 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Балашиха, где жилье в ноябре подешевело на 0,49%, до 162,3 тыс. за 1 кв. м.
В пятерку городов-лидеров по снижению цен на вторичку попали Ставрополь (-0,42%, до 102,5 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (-0,37%, до 124,9 тыс. руб.). В Москве снижение цен на вторичном рынке продолжается второй месяц подряд. За ноябрь квадратный метр в столице подешевел на 0,16%, до 321,7 тыс. руб.
В ноябре наблюдается продолжение тенденции к снижению цен на жилье: 13 городов показали отрицательную динамику против 12 в октябре. Основной фактор — высокая стоимость ипотеки, комментирует партнер группы SRG Максим Русаков. По его словам, при ставках свыше 25% годовых многие покупатели откладывают сделки, а это напрямую влияет на спрос, особенно в регионах с низкой экономической активностью, таких как Новокузнецк или Хабаровск. В то же время падение остается умеренным — в пределах 0,5−0,6%, пока рынок не готов к более резкому проседанию, отметил эксперт. «Многие предпочитают ждать стабилизации, а не снижать стоимость. Это особенно заметно в крупных агломерациях, где спрос остается стабильным», — пояснил Максим Русаков.
Города, где жилье подешевело в ноябре 2024 года
По данным аналитиков Сбербанка, с июня 2024 года цены на вторичное жилье снизились более, чем в половине регионов России (51%), а на новостройки — в 23%. Сильнее всего за это время вторичка подешевела в Чечне — на 27%, а строящееся жилье — в Тыве (на 4,6%), указывал директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на Domclick Digital Forum.
Лидером по росту цен на жилье в России в ноябре четвертый месяц подряд остается Махачкала. По данным аналитиков, средняя цена квадрата на вторичном рынке в столице Дагестана увеличилась почти на 2,5% (таким же рост был в октябре) и достигла 107,2 тыс. руб.
Второе место в ноябре занял Сочи, сместив Краснодар на третье. В Сочи средняя цена «квадрата» выросла на 1,92%, до 296,2 тыс. руб. за 1 кв. м., в Краснодаре — на 1,82%, до 125,8 тыс. руб.
На четвертом месте по росту цен на жилье в ноябре оказался Калининград, где квадрат подорожал на 0,88%, до 121,9 тыс. руб. Пятерку лидеров замыкают Чебоксары. Там цены в среднем выросли на 0,84%, до 106,7 тыс. руб.
«Города-лидеры роста, такие как Махачкала и Сочи, показывают, что рынок живет разными темпами. Здесь играет роль инвестиционная привлекательность и локальный спрос. Например, Махачкала привлекает миграционные потоки, а Сочи остается местом для вложений», — пояснил Максим Русаков.
По мнению эксперта, в ближайшие месяцы умеренное снижение цен продолжится, особенно в городах с низкой экономической активностью. «Но обвала ждать не стоит. Продавцы адаптируются, а спрос в ключевых сегментах остается», — подытожил он.