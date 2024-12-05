Раскрыты зарплаты топ-менеджеров крупнейших российских банков

Медианная зарплата представляет собой величину, которая делит все количество рабочих мест в конкретно взятой организации на две равные части. К первой относятся сотрудники с окладом выше этого порога, ко второй — те, у кого зарплата ниже. По итогам исследования выяснилось, что медианный годовой бонус ключевых сотрудников крупных финансовых организаций в России составляет шесть месячных зарплат.