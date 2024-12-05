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Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в таких операциях, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

«Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано», — сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.