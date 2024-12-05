«Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано», — сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в таких операциях, заявил президент России Владимир Путин.