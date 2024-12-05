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Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами

Газпромбанк попал под санкции США 21 ноября. Через него, согласно указу Путина, велись расчеты за газ с недружественными странами. Новым указом президент обновил порядок платежей, добавив механизм зачета встречных требований.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин разрешил российским экспортерам газа учитывать в обязательствах по оплате газа иностранными компаниями встречные требования к ним, следует из подписанного главой государства указа.

Изменения вносятся в указ президента от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Помимо прочего, в этом указе говорится, что уполномоченным банком для проведения платежей за газ является Газпромбанк, который открывает для иностранных покупателей специальные рублевые счета типа К и специальные валютные счета типа К для расчетов.

В новом указе Путина говорится, что на открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем газа. Обязательство по оплате будет считаться исполненным с момента зачисления рублей в сумме, которая эквивалентна размеру обязательств в иностранной валюте, являющейся валютой по контракту на поставку газа. При этом такое обязательство может быть полностью или частично прекращено путем зачета встречных требований, говорится в документе.

Кроме этого, расчеты за поставляемый газ на счета типа К, согласно указу, теперь не производятся через Газпромбанк до отмены ограничительных мер против него. При этом оплата может быть произведена с момента зачисления иностранцем средств на «открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый или валютный счет» либо путем зачета встречных требований «иным способом, согласованным российским поставщиком с иностранным покупателем».

После начала операции на Украине и введения санкций ГПБ, через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами, оставался одним из немногих крупных банков в России, не находящихся в SDN-листе (список людей и компаний, с которыми резидентам США запрещено вести дела или совершать какие-либо транзакции). Однако уже 21 ноября американский Минфин ужесточил санкции против более чем 50 российских банков, включая Газпромбанк. Они вступят в силу 20 декабря.

Сейчас российский газ по трубопроводу «Дружба» продолжают получать две страны ЕС — Венгрия и Словакия. Перекачку в Чехию по нему 4 декабря отключили. Будапешт назвал новые американские ограничения угрозой энергетической безопасности. Российские власти также считают санкции незаконными и неэффективными. После новых санкций США в Газпромбанке заявили, что ограничения никак не повлияют на его работу в России. В Кремле пообещали, что, несмотря на санкции против банка, Россия найдет варианты расчетов за поставляемый в Европу газ, хотя для этого понадобится время.

Евросоюз к 1 ноября заполнил подземные хранилища газа на 95%, что превышает целевой показатель в 90% к этой дате для стабильного снабжения зимой. Обычно хранилища обеспечивают расход 25−30% газа, потребляемого в Евросоюзе зимой, что снижает необходимость дополнительного импорта и помогает устранить перебои в поставках. К 21 ноября в европейских хранилищах оставалось 88,84% запасов газа. По подсчетам Bloomberg, в среднем за пять лет объем снижался не так резко: с 92,7% на 1 ноября до 90,6% к 21 ноября.