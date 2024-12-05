Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами

Сейчас российский газ по трубопроводу «Дружба» продолжают получать две страны ЕС — Венгрия и Словакия. Перекачку в Чехию по нему 4 декабря отключили. Будапешт назвал новые американские ограничения угрозой энергетической безопасности. Российские власти также считают санкции незаконными и неэффективными. После новых санкций США в Газпромбанке заявили, что ограничения никак не повлияют на его работу в России. В Кремле пообещали, что, несмотря на санкции против банка, Россия найдет варианты расчетов за поставляемый в Европу газ, хотя для этого понадобится время.