Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ

«Хотел бы повторить, выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста — это совместная задача правительства и Центрального банка. Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную», — сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.