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Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста — это совместная задача правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Хотел бы повторить, выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста — это совместная задача правительства и Центрального банка. Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную», — сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.