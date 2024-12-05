Правительство дофинансировало сельскую ипотеку на 4,8 млрд руб

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым более чем на 4,8 млрд руб. дофинансированы льготные программы кредитования улучшения условий проживания сельских жителей. Выделенные из резервного фонда правительства России средства преимущественно будут направлены на программу сельской ипотеки, но не только на нее.
Выделенная сумма предназначена для двух целей.
Минсельхоз, который является оператором программы сельской ипотеки, должен отчитаться об использовании выделенных средств до 1 марта 2025 года, говорится в постановлении.
Программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 года, напоминается в сообщении на сайте правительства. Она предполагает в том числе строительство домов собственными силами, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей, приобретение готовых жилых домов или жилых домов с земельными участками.
По данным Росреестра, с начала действия сельской ипотеки, которая была запущена в 2020 году, по ноябрь 2024 года россияне зарегистрировали 97,8 тыс. льготных кредитов, большая часть (87,1%) была оформлена по договору купли-продажи.
Основная часть выделенных средств (свыше 4,7 млрд руб.) пойдет на возмещение банкам недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам (сельская ипотека). Они предоставляются на покупку или строительство жилья на сельских территориях под 3% годовых, говорится в документе. Это позволит выполнить в 2024 году обязательства не менее чем по 142,8 тыс. таким жилищным кредитам, следует из постановления.
Оставшаяся часть (около 81,7 млн руб.) предназначена для возмещения недополученных доходов по потребительским кредитам, которые выдаются сельским жителям для благоустройства своих домовладений, говорится в сообщении. Возможность льготного кредитования в этих целях предусмотрена постановлениями правительства от 2019 и 2023 годов. Дополнительная поддержка в таком объеме позволит обеспечить в нынешнем году обязательства не менее чем по 18,4 тыс. льготным потребительским кредитам, выданным на такие цели, следует из документа.