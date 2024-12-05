Правительство дофинансировало сельскую ипотеку на 4,8 млрд руб

Оставшаяся часть (около 81,7 млн руб.) предназначена для возмещения недополученных доходов по потребительским кредитам, которые выдаются сельским жителям для благоустройства своих домовладений, говорится в сообщении. Возможность льготного кредитования в этих целях предусмотрена постановлениями правительства от 2019 и 2023 годов. Дополнительная поддержка в таком объеме позволит обеспечить в нынешнем году обязательства не менее чем по 18,4 тыс. льготным потребительским кредитам, выданным на такие цели, следует из документа.