Мишустин рассказал о работе по нацпроекту «Семья»

«На реализацию национального проекта “Семья” из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. В нем объединяем новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент делаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей», — сказал Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он заявил, что власти страны продолжат формировать доступную и качественную инфраструктуру, особенно в сельской местности, в том числе для повышения качества медпомощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным женщинам и детям.
Также в нацпроекте предусмотрено оснащение детских поликлиник и создание женских консультаций, возведение детских садов, модернизация образовательных пространств, обновление культурно-досуговых учреждений в малых городах, театров, музеев и библиотек.
«Для старшего поколения и дальше будем внедрять систему долговременного ухода, приводить в порядок социальные стационары, которыми смогут воспользоваться пожилые граждане и инвалиды», — сказал Мишустин.