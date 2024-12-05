Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин рассказал о работе по нацпроекту «Семья»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти России сделают акцент на мерах по увеличению числа многодетных семей в стране при реализации нацпроекта «Семья», сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«На реализацию национального проекта “Семья” из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. В нем объединяем новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент делаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей», — сказал Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он заявил, что власти страны продолжат формировать доступную и качественную инфраструктуру, особенно в сельской местности, в том числе для повышения качества медпомощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным женщинам и детям.

Также в нацпроекте предусмотрено оснащение детских поликлиник и создание женских консультаций, возведение детских садов, модернизация образовательных пространств, обновление культурно-досуговых учреждений в малых городах, театров, музеев и библиотек.

«Для старшего поколения и дальше будем внедрять систему долговременного ухода, приводить в порядок социальные стационары, которыми смогут воспользоваться пожилые граждане и инвалиды», — сказал Мишустин.