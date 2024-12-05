Мишустин рассказал о работе по нацпроекту «Семья»

«На реализацию национального проекта “Семья” из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. В нем объединяем новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент делаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей», — сказал Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.