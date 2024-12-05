МЭР разработает законопроект «О платформенной экономике»

«Платформизация экономики — это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ», — приводятся в релизе слова министра экономического развития России Максима Решетникова.