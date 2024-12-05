МЭР разработает законопроект «О платформенной экономике»

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона “О платформенной экономике в Российской Федерации”… Срок исполнения поручения — февраль 2025 года», — говорится в сообщении.
Вместе с основным законопроектом в правительство должны быть внесены проекты законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О платформенной экономике в Российской Федерации” и “О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”.
«Платформизация экономики — это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ», — приводятся в релизе слова министра экономического развития России Максима Решетникова.
В министерстве напомнили, что законопроект «О платформенной экономике» в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
«Новое регулирование вводит требования к деятельности платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права сотрудников. В частности, предлагается единая система понятий, в том числе “платформенная экономика”, “цифровая платформа”. В перспективе планируется создание реестра посреднических цифровых платформ. Устанавливаются базовые правила для прозрачного взаимодействия бизнеса и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, вводятся особенности взаимодействия с партнерами — исполнителями услуг — физлицами», — пояснили в министерстве.