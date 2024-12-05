Китай может лишить США пятой части поставок германия

Так, за девять месяцев этого года объемы покупок Штатами германия у КНР составили 4,64 миллиона долларов, что почти втрое меньше, чем за такой же период годом ранее. Всего США за январь-сентябрь импортировали этого вещества на 24,34 миллиона долларов. Таким образом, доля Китая в американском импорте составила 19,1%.