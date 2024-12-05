Китай может лишить США пятой части поставок германия

Во вторник министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.
Так, за девять месяцев этого года объемы покупок Штатами германия у КНР составили 4,64 миллиона долларов, что почти втрое меньше, чем за такой же период годом ранее. Всего США за январь-сентябрь импортировали этого вещества на 24,34 миллиона долларов. Таким образом, доля Китая в американском импорте составила 19,1%.
В то же время китайской сурьмы США приобрели на 3,74 миллиона долларов или 7,7% от общего объема импорта в 48,9 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым годом объемы покупок этого товара из КНР уменьшились на треть (33,7%).
Галлия Вашингтон в этом году импортировал всего на 3,31 миллиона долларов, из которых на Китай пришлось почти 9%, или 297 тысяч долларов, что меньше прошлогодних 449,6 тысячи.
Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Германий применяется при создании солнечных панелей, в устройствах беспроводной связи и оптических системах, например военных очках ночного видения.