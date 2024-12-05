«Дом.РФ» выставил на торги СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

«Основная задача “Дом.РФ” при реализации подобных объектов — дать им “вторую жизнь”, провести приспособление для современного использования через поиск добросовестных и надёжных инвесторов», — рассказал директор по реализации федерального имущества компании Николай Сарокваша.
Участок общей площадью составляет 3,9 га и 41,2 тыс. кв. м составляет общая площадь зданий и сооружений, часть из которых является объектом культурного наследия.
Торги состоятся 21 февраля 2025 года, начальная цена лота — 1,052 млрд рублей.
«Это место требует бережного подхода: новый владелец должен не только сохранить историческую память, но и найти функцию, которая даст ему новый импульс развития. Для этого необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, определить предмет охраны и рамки допустимых изменений», — заявил председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.
СИЗО «Кресты», построенное в 1884—1892 годы, вмещало до 12 тыс. заключенных и было также известно как место заключения многих советских поэтов. Оно было закрыто в 2017 году после перевода заключенных в «Кресты-2». Территория использовалась как съемочная площадка для множества фильмов и сериалов.