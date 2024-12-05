«Дом.РФ» выставил на торги СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

СИЗО «Кресты», построенное в 1884—1892 годы, вмещало до 12 тыс. заключенных и было также известно как место заключения многих советских поэтов. Оно было закрыто в 2017 году после перевода заключенных в «Кресты-2». Территория использовалась как съемочная площадка для множества фильмов и сериалов.