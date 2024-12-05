Доходные условия: поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли

Поступления в консолидированные бюджеты российских регионов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) за десять месяцев 2024-го увеличились на треть и превысили 6 трлн рублей. Такой прирост — рекордный за все время ведения ежемесячной статистики, выяснили «Известия». Опережающие темпы показали и перечисления так называемого налога на богатых, который платят по ставке 15%. Основная причина тенденции заключается в ускоренном росте зарплат. Чем выше поступления от физлиц, тем устойчивее бюджет. Что поменяется в 2025-м после налоговой донастройки и введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ — в материале «Известий».
Сколько собрали НДФЛ в России в 2024 году
В России активно растут поступления в казну от НДФЛ. За январь — октябрь доходы консолидированных бюджетов субъектов от них (туда поступает основная часть сбора — по ставке 13%) выросли до 6,1 трлн рублей — это на 27% выше аналогичного периода прошлого года, следует из статистики ФНС («Известия» ее изучили).
Такой прирост поступлений налога на доходы физлиц оказался самым большим за 12 лет — за все время ведения ежемесячной статистики. До 2012 года она подсчитывалась ежегодно. «Известия» направили запрос в налоговую службу.
Помимо этого, быстро растут и поступления от НДФЛ в федеральный бюджет — туда, в частности, идут перечисления по так называемому налогу на богатых (он составляет 15%, 13% из них идут в регионы, а превышение — в общую казну) — его перечисляют те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. За 10 месяцев 2024-го поступления по этой статье выросли до 146 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Общие же доходы федерального бюджета от налога на доходы физлиц увеличились в полтора раза, до 186 млрд рублей, следует из статистики ФНС. В них входит также, например, налог на вклады, а также сбор с нерезидентов — они платят с дивидендов от российских компаний, сюда же перечисляется налог от доходов с крупных выигрышей (35%).
Основная причина увеличения поступлений по НДФЛ в бюджеты разных уровней — это в первую очередь рост доходов граждан. В условиях дефицита кадров и одновременно рекордно низкой безработицы в 2,3% компаниям приходится повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Жалованье поднимается еще и потому, что экономика в целом развивается и растет ускоренными темпами — как заявил Владимир Путин 4 декабря на форуме «Россия зовет!», за десять месяцев ВВП увеличился на 4,1%.
В результате номинальные зарплаты выросли на 18% год к году, а реальные (с учетом инфляции) — на 9%, следует из наиболее оперативных данных Минэка по итогам января — сентября 2024-го.
За счет того, что общий уровень доходов растет, все больше людей теперь подпадает под увеличенную налоговую ставку, добавил независимый эксперт Андрей Бархота. Поэтому и поступления в бюджет по этой статье увеличиваются.
Еще одна причина — в повышении эффективности налогового администрирования, добавила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Людям становится все выгоднее работать «вбелую».
Также важно, что в этом году почти в полтора раза выросли доходы бюджета от НДФЛ с заработка на дивидендах, добавил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. В последние годы непрерывно рос интерес к инвестициям в акции, а в этом году некоторые организации, например «Сбер», выплатили крупные дивиденды.
Кроме того, показательно, что подскочили выплаты НДФЛ с доходов за работу по договорам ГПХ, а также от сдачи в аренду или продажи имущества, добавил эксперт. За последние годы многие успели оформить льготную ипотеку, чтобы затем сдавать квартиры.
Почему повышение поступлений от НДФЛ важно для устойчивости бюджета
Увеличение поступлений НДФЛ с точки зрения государственного бюджета — положительное явление в условиях дефицита казны, отметил Владимир Еремкин из Президентской академии. Налог выступает важным источником дохода.
Кроме того, повышение поступлений в бюджет от физлиц говорит о том, что их платежеспособность растет, а вместе с этим повышается устойчивость государственных финансов, отметил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Такая тенденция обеспечивает стабильность бюджетных процессов, что важно для решения социальных задач, сказал он.
Субъекты могут выполнять обязательства как перед населением, так и перед федеральным центром, добавил эксперт. Кроме того, этот вид поступлений защищает от шоков в отдельных отраслях экономики, например в нефтегазовой.
Основная часть НДФЛ поступает в региональные бюджеты, то есть напрямую отражается на возможностях субъектов инвестировать в собственное развитие. А это одна из ключевых задач государства сейчас, добавил Георгий Остапкович.
Тренд на рост поступлений в казну от налогов на доходы физлиц, по словам Владимира Еремкина, должен сохраниться на фоне продолжающегося увеличения зарплат россиян. Кроме того, со следующего года в стране вводится прогрессивная шкала налогообложения граждан, которая также усилит этот тренд.
Справка «Известий»
Со следующего года будет действовать пять ступеней ставки НДФЛ:
13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год;
15% — для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей в год;
18% — для доходов от 5 млн до 20 млн рублей в год;
20% — для доходов от 20 млн до 50 млн рублей в год;
22% — для доходов свыше 50 млн рублей в год.
Увеличенные ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу. Именно эта часть будет поступать в федеральный бюджет. По оценке Минфина, введение прогрессивной шкалы по НДФЛ принесет около 533 млрд рублей только в 2025 году.