Доходные условия: поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли

Помимо этого, быстро растут и поступления от НДФЛ в федеральный бюджет — туда, в частности, идут перечисления по так называемому налогу на богатых (он составляет 15%, 13% из них идут в регионы, а превышение — в общую казну) — его перечисляют те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. За 10 месяцев 2024-го поступления по этой статье выросли до 146 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.