Занятость в неформальном секторе России достигла рекорда с 2016 года

В частности, количество самозанятых продолжает расти быстрыми темпами. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по состоянию на конец октября 2024 года в стране насчитывалось уже 11,7 млн самозанятых (то есть тех, кто применял режим налога на профессиональный доход) — за год их количество выросло на 33%. Вокруг самозанятых и их роли на рынке труда в условиях кадрового дефицита идет дискуссия. Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов 2 декабря заявил, что цифровые платформы позволили обеспечить устойчивый заработок от дополнительной занятости сотням тысяч граждан в качестве самозанятых или через занятость в микро- и малом бизнесе. «По исследованиям как “Вышки”, так и других агентств, у нас несколько миллионов человек получили устойчивую дополнительную занятость — прирост 20−30% к доходу на основной работе», — сказал он. По данным ФНС, популярные направления деятельности самозанятых — услуги такси, маркетинга и рекламы, строительства и ремонта, красоты (маникюр и педикюр), а также продажа продукции собственного производства.