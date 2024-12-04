Взносы россиян в негосударственные пенсионные фонды выросли на 87%

Всего за девять месяцев россияне внесли добровольные взносы в НПФы на сумму 69,9 млрд рублей, из которых большая часть большая часть пришлась на новую программу долгосрочных сбережений — 37,7 млрд рублей, в рамках негосударственного пенсионного обеспечения россияне вложили 32,2 млрд рублей.
Среди регионов-лидеров, с жителями которых связан наибольший объем взносов как в сфере негосударственной пенсии, так и ПДС: Москва — 11,4 млрд рублей, Московская область — 4,4 млрд рублей, Санкт-Петербург — 3,1 млрд рублей., Ханты-Мансийский автономный округ — 2,3 млрд рублей, Красноярский край — 2,1 млрд рублей, Татарстан — 2,0 млрд рублей, Свердловская область и Башкортостан — по 1,8 млрд рублей, Иркутская область — 1,7 млрд рублей, Краснодарский край — 1,6 млрд рублей.
«На увеличение объема взносов влияет повышенный спрос россиян к новой программе долгосрочных сбережений. Например, только за последние три месяца в период с августа по октябрь темпы прироста по переводам пенсионных накоплений в ПДС от месяца к месяцу составили порядка 30%. Такую динамику аналитики связывает с рядом мер, которые дали положительный эффект для развития ПДС: это увеличение периода софинансирования взносов государством с 3 до 10 лет, а также принятый президентом Владимиром Путиным перенос срока перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения до 31 декабря 2024 года», — пояснили аналитики НПФ.
Ранее, 13 сентября, сообщалось, что за январь-июнь 2024-го добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды составили 94,2 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из подсчетов «СберНПФ» по данным ЦБ.