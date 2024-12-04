Взносы россиян в негосударственные пенсионные фонды выросли на 87%

«На увеличение объема взносов влияет повышенный спрос россиян к новой программе долгосрочных сбережений. Например, только за последние три месяца в период с августа по октябрь темпы прироста по переводам пенсионных накоплений в ПДС от месяца к месяцу составили порядка 30%. Такую динамику аналитики связывает с рядом мер, которые дали положительный эффект для развития ПДС: это увеличение периода софинансирования взносов государством с 3 до 10 лет, а также принятый президентом Владимиром Путиным перенос срока перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения до 31 декабря 2024 года», — пояснили аналитики НПФ.