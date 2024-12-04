Выгодное одолжение: производителям станков для электронной базы снизят страховые взносы

— Резкое ослабление курса рубля в последние недели осени вынуждает производителей приобретать необходимые комплектующие по высоким ценам. К тому же в связи с санкционным давлением оплата поставок каждый раз превращается в нетривиальную задачу. Когда власти решат вопрос с проведением международных трансакций в Китай, ОАЭ и другие страны, автоматически снизятся издержки практически всего бизнеса в России (например, запуск bricspay и/или упрощение учета для компаний, которые платят контрагентам криптовалютой), — отметил эксперт.