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Выгодное одолжение: производителям станков для электронной базы снизят страховые взносы

Как еще власти могут поддержать компании в условиях санкций и дорогих кредитов.

Источник: Reuters

Производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, с 1 января 2025 года будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В Минпромторге разъяснили, что эта и другие меры поддержки «позитивно скажутся на конечной стоимости оборудования». Подробности — в материале «Известий».

Комплексный подход

Помимо введения льгот на страховые взносы, Минпромторг в следующем году планирует предметно рассмотреть возможности инструментов стимулирования спроса на российское оборудование, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Это и возможность распространения на электронное машиностроение субсидии на скидку при покупке отечественных станков (эта мера успешно работает в традиционном станкостроении), а также планируем поработать над критериями отнесения оборудования электронного машиностроения к российской продукции через уже хорошо зарекомендовавшую себя балльную систему оценки», — уточнили в министерстве.

Введение льгот направлено прежде всего на стимулирование разработки новых продуктов, отметили в Минпромторге.

«Электронное машиностроение — это относительно новая для России отрасль, и чрезвычайно важно направить максимум возможных ресурсов в формирование научно-технического задела. Тем не менее можем надеяться, что такие льготы позитивно скажутся и на конечной стоимости оборудования», — добавили в Минпромторге.

Льготным тарифом производители смогут воспользоваться начиная с 1 января следующего года. Однако главное условие для предоставления этой меры поддержки — доля доходов предприятия от реализации оборудования, необходимого для создания элементной базы, должна составлять не менее 70%.

Льгота будет применяться также в отношении производителей токарных металлорежущих станков с числовым программным управлением, устройств для производства полупроводниковых слитков или пластин, аппаратуры и оснастки для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.

Цепная реакция

Поддержка станкостроения необходима всем отраслям, не только для электроники, заметил главный аналитик neomarkets Олег Калманович.

— Введение послаблений для таких компаний выглядит логичным шагом в комплексе мер поддержки, так как в человекоемких отраслях расходы на ФОТ (фонд оплаты труда) — весомая часть затрат, освобождение хоть части этих средств можно направить на развитие компании, поиск поставщиков или рынка сбыта, решение логистических проблем, обслуживание займов и т. д., — сказал «Известиям» эксперт.

Тем не менее, по его словам, проблем еще много. Компании, которые решают задачи импортозамещения, всё равно закупают оборудование, запчасти, расходники и сырье за рубежом.

— Резкое ослабление курса рубля в последние недели осени вынуждает производителей приобретать необходимые комплектующие по высоким ценам. К тому же в связи с санкционным давлением оплата поставок каждый раз превращается в нетривиальную задачу. Когда власти решат вопрос с проведением международных трансакций в Китай, ОАЭ и другие страны, автоматически снизятся издержки практически всего бизнеса в России (например, запуск bricspay и/или упрощение учета для компаний, которые платят контрагентам криптовалютой), — отметил эксперт.

Идеи поддержки

Снижение страховых взносов для производителей электронного оборудования — серьезный шаг вперед в развитии отечественной микроэлектроники, считает генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов.

— Компании, работающие в сфере высоких технологий, получат возможность существенно снизить издержки и направить освободившиеся средства на развитие производства и привлечение квалифицированных специалистов, — заявил «Известиям» Денис Антипов. — В текущих условиях важно не останавливаться на достигнутом. Помимо снижения страховых взносов, бизнесу нужны льготные кредиты на техническое переоснащение и налоговые преференции при закупке сырья и комплектующих.

Такой комплексный подход, по его словам, позволит снизить себестоимость продукции на 12−15% и сделать отечественное оборудование более конкурентоспособным.

— Что касается ситуации на рынке, мы видим растущий спрос на российские решения в области микроэлектроники. Санкции, безусловно, создали определенные сложности, но одновременно открыли новые возможности для локальных производителей. Главное — обеспечить производителей необходимой поддержкой и создать условия для технологического развития, — считает эксперт.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомства проработают переход на авансирование в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках в сфере радиоэлектроники для поддержки отечественных производителей.

«С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали. Мы формализуем этот подход, и я дам поручение соответствующее Минфину и Антону Андреевичу (Алиханову, главе Минпромторга РФ), чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение, внести в правительство», — сказал он.

Объемы рынка

В свою очередь, Михаил Мишустин отмечал, что в ближайшие годы России надо преодолеть критическую зависимость от иностранных технологий в области микроэлектроники. Также, подчеркнул он, нужно расширить линейку выпускаемого измерительного и вспомогательного оборудования, нарастить производство специальных и высокочистых газов для выпуска электронных компонентов, обеспечить независимость в части систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения для архитектуры профильной компонентной базы.

Объем рынка, в частности, отечественной радиоэлектронной продукции в 2023 году составил 2,63 трлн рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. За 2024 год рынок должен составить 2,8 трлн рублей, а по итогам семи месяцев с начала года он уже достиг 1,51 трлн рублей, сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Он также отметил, что за последние четыре года количество наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции выросло на 720%, до 18 тыс.

С 2025 по 2027 год на поддержку радиоэлектронной промышленности государство выделит 246,1 млрд рублей. За последние четыре года на развитие отрасли потратили 430,4 млрд рублей. Пик господдержки приходится на 2024 год — 147 млрд рублей, но уже в следующем году финансирование сократится до 93,9 млрд рублей.