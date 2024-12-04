Выгодное одолжение: производителям станков для электронной базы снизят страховые взносы

Производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, с 1 января 2025 года будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В Минпромторге разъяснили, что эта и другие меры поддержки «позитивно скажутся на конечной стоимости оборудования». Подробности — в материале «Известий».
Комплексный подход
Помимо введения льгот на страховые взносы, Минпромторг в следующем году планирует предметно рассмотреть возможности инструментов стимулирования спроса на российское оборудование, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
«Это и возможность распространения на электронное машиностроение субсидии на скидку при покупке отечественных станков (эта мера успешно работает в традиционном станкостроении), а также планируем поработать над критериями отнесения оборудования электронного машиностроения к российской продукции через уже хорошо зарекомендовавшую себя балльную систему оценки», — уточнили в министерстве.
Введение льгот направлено прежде всего на стимулирование разработки новых продуктов, отметили в Минпромторге.
«Электронное машиностроение — это относительно новая для России отрасль, и чрезвычайно важно направить максимум возможных ресурсов в формирование научно-технического задела. Тем не менее можем надеяться, что такие льготы позитивно скажутся и на конечной стоимости оборудования», — добавили в Минпромторге.
Льготным тарифом производители смогут воспользоваться начиная с 1 января следующего года. Однако главное условие для предоставления этой меры поддержки — доля доходов предприятия от реализации оборудования, необходимого для создания элементной базы, должна составлять не менее 70%.
Льгота будет применяться также в отношении производителей токарных металлорежущих станков с числовым программным управлением, устройств для производства полупроводниковых слитков или пластин, аппаратуры и оснастки для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.
Цепная реакция
Поддержка станкостроения необходима всем отраслям, не только для электроники, заметил главный аналитик neomarkets Олег Калманович.
— Введение послаблений для таких компаний выглядит логичным шагом в комплексе мер поддержки, так как в человекоемких отраслях расходы на ФОТ (фонд оплаты труда) — весомая часть затрат, освобождение хоть части этих средств можно направить на развитие компании, поиск поставщиков или рынка сбыта, решение логистических проблем, обслуживание займов
Тем не менее, по его словам, проблем еще много. Компании, которые решают задачи импортозамещения, всё равно закупают оборудование, запчасти, расходники и сырье за рубежом.
— Резкое ослабление курса рубля в последние недели осени вынуждает производителей приобретать необходимые комплектующие по высоким ценам. К тому же в связи с санкционным давлением оплата поставок каждый раз превращается в нетривиальную задачу. Когда власти решат вопрос с проведением международных трансакций в Китай, ОАЭ и другие страны, автоматически снизятся издержки практически всего бизнеса в России (например, запуск bricspay и/или упрощение учета для компаний, которые платят контрагентам криптовалютой), — отметил эксперт.
Идеи поддержки
Снижение страховых взносов для производителей электронного оборудования — серьезный шаг вперед в развитии отечественной микроэлектроники, считает генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов.
— Компании, работающие в сфере высоких технологий, получат возможность существенно снизить издержки и направить освободившиеся средства на развитие производства и привлечение квалифицированных специалистов, — заявил «Известиям» Денис Антипов. — В текущих условиях важно не останавливаться на достигнутом. Помимо снижения страховых взносов, бизнесу нужны льготные кредиты на техническое переоснащение и налоговые преференции при закупке сырья и комплектующих.
Такой комплексный подход, по его словам, позволит снизить себестоимость продукции на 12−15% и сделать отечественное оборудование более конкурентоспособным.
— Что касается ситуации на рынке, мы видим растущий спрос на российские решения в области микроэлектроники. Санкции, безусловно, создали определенные сложности, но одновременно открыли новые возможности для локальных производителей. Главное — обеспечить производителей необходимой поддержкой и создать условия для технологического развития, — считает эксперт.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомства проработают переход на авансирование в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках в сфере радиоэлектроники для поддержки отечественных производителей.
«С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали. Мы формализуем этот подход, и я дам поручение соответствующее Минфину и Антону Андреевичу (Алиханову, главе Минпромторга РФ), чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение, внести в правительство», — сказал он.
Объемы рынка
В свою очередь, Михаил Мишустин отмечал, что в ближайшие годы России надо преодолеть критическую зависимость от иностранных технологий в области микроэлектроники. Также, подчеркнул он, нужно расширить линейку выпускаемого измерительного и вспомогательного оборудования, нарастить производство специальных и высокочистых газов для выпуска электронных компонентов, обеспечить независимость в части систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения для архитектуры профильной компонентной базы.
Объем рынка, в частности, отечественной радиоэлектронной продукции в 2023 году составил 2,63 трлн рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. За 2024 год рынок должен составить 2,8 трлн рублей, а по итогам семи месяцев с начала года он уже достиг 1,51 трлн рублей, сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Он также отметил, что за последние четыре года количество наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции выросло на 720%, до 18 тыс.
С 2025 по 2027 год на поддержку радиоэлектронной промышленности государство выделит 246,1 млрд рублей. За последние четыре года на развитие отрасли потратили 430,4 млрд рублей. Пик господдержки приходится на 2024 год — 147 млрд рублей, но уже в следующем году финансирование сократится до 93,9 млрд рублей.