Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с Clearstream 9,3 млн рублей в пользу «ВЭБ.РФ»

Арбитражный суд Москвы решил взыскать более $87 тыс. (около 9,3 млн рублей) с люксембургского депозитария Clearstream в пользу Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Это 4 декабря следует из карточки дела.

Источник: Reuters

Постановление было вынесено 3 декабря. Суд решил удовлетворить исковые требования «ВЭБ.РФ» в полном объеме.

Иск поступил в суд 22 июля. В качестве третьих лиц к делу привлечены АО «Небанковская кредитная организация “Национальный расчетный депозитарий” (НРД) и АО “Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр”.

В апреле Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank и поручил взыскать около $297,2 млн в пользу Государственной корпорации развития.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа С, можно обменять на активы россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

8 мая 2024-го компания «Инвестиционная палата» сообщила «Известиям», что более 50% клиентов брокеров с заблокированными иностранными ценными бумагами подали заявки на получение возмещения по ним.