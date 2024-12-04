Суд взыскал с Clearstream 9,3 млн рублей в пользу «ВЭБ.РФ»

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа С, можно обменять на активы россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.