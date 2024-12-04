Суд взыскал с Clearstream 9,3 млн рублей в пользу «ВЭБ.РФ»

Постановление было вынесено 3 декабря. Суд решил удовлетворить исковые требования «ВЭБ.РФ» в полном объеме.
Иск поступил в суд 22 июля. В качестве третьих лиц к делу привлечены АО «Небанковская кредитная организация “Национальный расчетный депозитарий” (НРД) и АО “Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр”.
В апреле Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank и поручил взыскать около $297,2 млн в пользу Государственной корпорации развития.
В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа С, можно обменять на активы россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
8 мая 2024-го компания «Инвестиционная палата» сообщила «Известиям», что более 50% клиентов брокеров с заблокированными иностранными ценными бумагами подали заявки на получение возмещения по ним.