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Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он «достаточно жесткий», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

Источник: © РИА Новости

«Две тысячи двадцать пятый год — достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать», — сказал он.

«Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем — это инфляция», — подчеркнул министр.

Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. «Для бюджета ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно», — заключил он.