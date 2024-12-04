Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

«Две тысячи двадцать пятый год — достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать», — сказал он.
«Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем — это инфляция», — подчеркнул министр.
Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. «Для бюджета ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно», — заключил он.