Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. «Для бюджета ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно», — заключил он.