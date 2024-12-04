Российский рынок акций, курс рубля: дайджест инвестора

Однако вскоре адаптация курса рубля к новому витку санкционного давления завершится, считают в «Синаре». Курс юаня к рублю (CNY/RUB) к концу текущего года может вернуться к уровню ₽13,8, а в среднем в следующем году будет находиться на уровне ₽13,7 за юань. Эксперты также ожидают колебания курса доллара к рублю (USD/RUB) около ₽100 к концу года и также около ₽100 — в среднем в 2025 году.