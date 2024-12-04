Российский рынок акций, курс рубля: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций активно снижался на торгах во вторник 3 декабря. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,82%, до 2539,64 пункта. При этом на минимуме индикатор опускался до 2523,54 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий в том числе динамику торгов на вечерней сессии, снизился на 2,03%, до 2 534,24 пункта.
В плюсе закрылись лишь три компании из индекса Мосбиржи — «Совкомфлот» (+1,48%), «Полюс» (+0,57%) и «Роснефть» (+0,25%).
Распродажи на российском фондовом рынке прошли на фоне угроз Белого дома по введению новых санкций, отметил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.
В вышедшем во вторник заявлении советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация США намерена до сложения своих полномочий в конце января ввести против России новые санкции.
«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последует еще больше санкций», — говорится в документе.
Действующая администрация США будет находиться у власти до 20 января. В тот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной гонки он неоднократно критиковал Белый дом за высокие расходы на военную помощь Киеву и обещал остановить конфликт за сутки.
Белый дом анонсировал новые санкции против России
Давление на индекс Мосбиржи также усилил валютный фактор, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В среду рубль ощутимо укрепился к юаню — по итогам торгов пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441.
Наконец рынок продолжил отыгрывать ожидаемое ужесточения монетарной политики Банка России, чьи представители отмечают по-прежнему непростую ситуацию с инфляцией, пишет Гордей Смирнов из «Финама».
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2024 года на уровне, близком к верхней границе прогнозного диапазона в 8−8,5%. Он отметил, что ослабление рубля остается проинфляционным фактором, однако необходимости в валютных интервенциях регулятор пока не видит.
Сейчас основным сценарием, которого ожидают эксперты, является повышене ставки до 23% на заседании 20 декабря. Однако не исключается и более резкое повышение — до 24−25%, говорится в комментарии аналитиков «Астра Управление Активами».
В среду вечером внимание биржевиков будет приковано к недельным метрикам по инфляции — возможен скачок волатильности и эмоциональная реакция рынка, предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Инвесторы также будут следить и за ежегодным инвестиционным форумом, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина.
Курс рубля
Рубль заметно укрепился по итогам торгов вторника. Пара пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441.
«Восходящей динамике рубля, вероятно, продолжает способствовать постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Кроме того, эксперт напомнил, что на фоне сильного ослабления рубля в конце ноября Банк России принял решение до конца года приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила.
В ближайшие недели рубль скорректируется по отношению к мировым валютам после резкого ослабления, полагают аналитики инвестбанка «Синара».
По словам экспертов, российская валюта чрезмерно просела, просадка эта в основном связана с разовыми факторами технического характера.
Однако вскоре адаптация курса рубля к новому витку санкционного давления завершится, считают в «Синаре». Курс юаня к рублю (CNY/RUB) к концу текущего года может вернуться к уровню ₽13,8, а в среднем в следующем году будет находиться на уровне ₽13,7 за юань. Эксперты также ожидают колебания курса доллара к рублю (USD/RUB) около ₽100 к концу года и также около ₽100 — в среднем в 2025 году.
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова полагает, что в начале следующего года курс может стабилизироваться в диапазоне ₽102−105 за доллар США. Это произойдет по мере насыщения спроса на валюту, адаптации банков к новым санкциям и снижению спроса на импорт. В паре с юанем наиболее вероятны колебания вблизи ₽14, полагает эксперт.
Укрепление курса, по мнению Попцовой, возможно в случае:
- снижения геополитической премии (меньшие риски эскалации или урегулирование конфликта с Украиной),
- роста цен на нефть,
- решения проблем с трансграничными платежами/ новый механизм расчетов в обход санкций,
- замедления инфляции и ослабление фискального стимула через расходы.
Однако аналитик подчеркивает, что все эти факторы в обозримой перспективе маловероятны.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,1, продать — по ₽103;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽102,55.
Самые дешевые евро:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108,4;
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽111,39, продать — по ₽109,04.
Самые дешевые юани:
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽15,04, продать — по ₽14,64;
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,15.
Корпоративные события
«Европлан». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере ₽50 на одну акцию.
Другие важные события
Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На пленарной сессии выступит президент России Владимир Путин.
Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря.
Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор».
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск.
Еврозона: индекс цен производителей в октябре — 13:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в ноябре — 17:45 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в ноябре — 18:00 мск.
США: промышленные заказы в ноябре — 18:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 21:45 мск.
США: Бежевая Книга ФРС — 22:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 539,64 (-1,82%).
Индекс РТС: 753,42 (-0,91%).
S&P 500: 6049,88 (+0,05%).
Dow Jones Industrial Average: 44 705,53 (-0,17%).
NASDAQ Composite: 19 480,91 (+0,4%).