«Российская экономика полностью восстановилась»

О структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодежи до 25 лет. Мы знаем, что молодежная безработица — это проблема очень многих стран мира. У нас тоже такая проблема существует, точнее сказать, существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя совсем недавно зашкаливал за 20−25% в некоторых регионах. В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным.