«Российская экономика полностью восстановилась»

В среду, 4 декабря, Владимир Путин выступил на пленарной сессии 15-го форума «Россия зовет», который проходит на территории Центра международной торговли в Москве. Модератором мероприятия стал глава ВТБ Андрей Костин. «Известия» собрали самые яркие цитаты российского лидера.
Форум «Россия зовет» вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции как на глобальных рынках, так и в российской экономике.
Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так, стран или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры.
Были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями.
Мы часто слышим в политической сфере, в военной, экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение.
После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные, структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным.
Развивается технологический, производственный, логистический потенциал России, укрепляются связи с перспективными партнерами.
В прошлом году ВВП России вырос 3,6%, а за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%, причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавочной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила 8,1%. В том числе опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение.
В высокотехнологичные секторы с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами увеличивается и приток специалистов.
Так, в сентябре количество занятых в ИТ-сфере выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающей промышленности — почти на 3,9%.
О структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодежи до 25 лет. Мы знаем, что молодежная безработица — это проблема очень многих стран мира. У нас тоже такая проблема существует, точнее сказать, существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя совсем недавно зашкаливал за 20−25% в некоторых регионах. В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным.
Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 трлн рублей. При этом расходы, я хочу это подчеркнуть, составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года.
Это говорит о том, что правительство и Центробанк проводят очень сбалансированную политику. С учетом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности.
Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и разбалансировки отдельных отраслей. В том числе необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится на достаточно высоком уровне — 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться позитивных результатов, нужны скоординированные действия правительства и Банка России.
Нужно правильно, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией. Не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России.
Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства.
Важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Мы с коллегами об этом постоянно говорим, она в последнее время значительно увеличилась. Конечно, здесь нужно учитываться масштабные задачи госкорпораций, а также инвестиционную нагрузку, которую они выполняют.
К 2030 г. инвестиции должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 г. В 2022 г. прирост инвестиций в России составил 6,7%, в 2023 г. — уже 9,8%, а за девять месяцев этого года — 8,6%.
Напомню, что для многих малых и средних компаний, которые играют все более заметную роль в экономике, доступность кредитов — один из ключевых факторов инвестиционной активности.
С учетом всех трудностей, вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд. Несмотря на все проблемы, которые нам пытаются создать извне. Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности и создавать рабочие места, мы продолжим вкладываться в укрепление капитала.
Только в текущем году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций. Результат хороший, но в масштабах всей страны — небольшой. Правительству совместно с ЦБ необходимо подготовить дополнительный пакет стимулирующих мер. Напомню, что поручения на этот счет уже давались, нужно активизировать работу по этим направлениям.
Сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, в то время как крупные компании, лидеры в своих отраслях, на бирже до сих пор не представлены. Необходимо стимулировать как малый, так и крупный бизнес.
По состоянию на 22 ноября в программе долгосрочного страхования участвуют 2,1 млн вкладчиков, привлечено 145 млн рублей.
Для накопления средств граждан в этом году появились индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. С их помощью можно играть вдолгую и при этом получать налоговые льготы. Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет семейным способом сбережения. Прошу правительство совместно с ЦБ определить параметры такого механизма.
С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан — по сути, здесь совмещается классическое страхование и инвестирование. Планируется внедрить экспериментальный правовой режим, чтобы банки могли отладить способы удаленной аутентификации клиентов, не создавая рисков нарушения антиотмывочного законодательства.
Российская банковская система, фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. Примерно три четверти наших взрослых граждан используют мобильные телефоны, интернет для перевода с банковских счетов для различных финансовых сервисов. Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике проводятся в безналичной форме.
Как вы знаете, Всемирный банк больше не присутствует в нашей стране и не может оценить состояние нашей экономики. Однако это могут сделать другие организации. В текущем году Агентство стратегических инициатив (АСИ) оценило инвестклимат в нашей стране и сравнило с другими странами. Было учтено 800 критериев, от открытия предприятий до борьбы с безработицей. Исследование показало, что Россия входит в число инвестиционных лидеров. Уровень цифровизации финансовых услуг России превышает общемировой.
Банк России поэтапно внедряет цифровой рубль. В рамках пилотного проекта отработано пополнение средств и переводы цифровых рублей между физическими и юридическими лицами. Проект охватывает уже свыше 9 тыс. граждан и 1 200 компаний, их число продолжает расти.
Со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть в масштабах всей страны.
Лидерские позиции России в цифровых технологиях позволяют нам гибко выстраивать отношения с зарубежными партнерами, продвигать интеграционные проекты, получать выгоду от сопряжения экономических потенциалов наших стран. В том числе ведется работа над инвестиционной платформой, которую мы начинаем вести сейчас с коллегами по БРИКС.
Я уже говорил на прошлом форуме, да и вообще: мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка. Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран запада не ушли. Часть из них продолжает работу в прежнем режиме, это около половины, часть передала управление подконтрольным лицам и еще четверть действительно ушла.
Создадим ли мы условия для тех, кто хочет вернуться? Специальных условий мы создавать не будем.
Но за прошедшие два года освободившиеся ниши начали занимать компании из других стран, а также российские бренды, число которых растет в разы. Вернуться на свои прежние места будет сложно. Но никаких препятствий мы создавать не будем.
Всё, что с востока — то лучше, чем с Запада. Мы сейчас говорим только о бизнес-среде.
Я был когда-то на Дне рождения у канцлера Германии Герхарда Шредера, и там все говорили на английском языке. Даже дети. Стыдно. Уровень суверенитета должен быть внутри. Но сегодня мы говорим не об этом, а об экономике…
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О форуме "Россия зовет’О влиянии западных стран на экономику РоссииО состоянии российской экономикиОб увеличении притока специалистов и снижении безработицыО бюджетной системе и государственных расходахО борьбе с инфляциейОб инвестициях и доступном кредитованииО налоговом стимулировании и рынке акцийО накоплении средств гражданами и страхованииОб инвестиционном климате РФПро цифровой рубльО втором шансе для западных компаний в РоссииО тренде на ВостокО суверенитете и родном языке.