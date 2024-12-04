Россияне рассказали о расходах на карманные деньги для детей

Сергейчик отметил, что дети часто не осознают последствия своих действий, поэтому грань между ослаблением родительского контроля и его полной потерей очень тонкая. Эксперт выразил мнение, что в идеале свободу в действиях нужно давать тогда, когда родитель убедится, что ребенок хотя бы на уровне теории усвоил все необходимые правила, что он предупрежден об основных рисках и готов обсуждать свои финансовые решения со взрослыми близкими родственниками.