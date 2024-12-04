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Россияне рассказали о расходах на карманные деньги для детей

В России 67% опрошенных родителей перечисляют своим детям карманные деньги на карту, в то время как 33% отдают предпочтение наличным. Таковы результаты совместного опроса «Роскачества» и проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», с которыми ознакомились «Известия» 4 декабря.

Источник: Freepik

По статистике, чаще всего детскую банковскую карту заводят в возрасте 11−12 лет, именно этот возраст назвали 33% респондентов. При этом обычно решение оформить пластик для ребенка принимают сами родители (59%), реже причиной становится желание самих детей (41%).

«Наше исследование подчеркивает важность раннего обучения финансовой грамотности. Вовлечение детей в управление деньгами через дебетовые карты и регулярные обсуждения финансовых вопросов может значительно улучшить их понимание и отношение к деньгам», — пояснила «Известиям» замруководителя «Роскачества» Ольга Шанаева.

По ее словам, важно объяснять детям разницу между тем, что им действительно необходимо, и тем, что они просто хотят. Это поможет им принимать более осознанные решения при расходах.

«Создайте традицию регулярных обсуждений финансовых вопросов в семье. Это может быть обсуждение расходов за неделю или планирование бюджета на месяц. Именно открытость в вопросах денег способствует развитию финансовой грамотности. В результате такие обсуждения не только развивают финансовую культуру, но и способствуют созданию крепких семейных отношений и улучшению качества жизни всей семьи», — добавила Шанаева.

Согласно результатам опроса, самой популярной причиной открыть ребенку банковскую карту стало удобство выдачи средств на карманные расходы ребенка (71%). На втором месте — желание научить ребенка самостоятельно распоряжаться деньгам (66%). На третьем — легкость контроля за расходованием средств (57%).

При этом, как выяснили эксперты, 56% родителей вместе с детьми регулярно анализируют их траты по банковской карте, 92% говорят с ребенком о правилах финансовой безопасности и рисках мошенничества. Кроме того, 58% опрошенных сообщили, что не знают, что такое дропы.

С 14 лет у ребенка появляется возможность оформить свою собственную карту, напомнил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

«Счет, который к ней привязан, будет уже не на родителя, а на ребенка. Отслеживать операции по этому банковскому продукту станет сложнее. Риск мошеннических действий в отношение юного владельца банковского счета увеличивается. Дропы — один из таких рисков. Ребенок может стать невольным соучастником мошенничества, а такой опыт, к сожалению, будет уголовным», —объяснил он.

Сергейчик отметил, что дети часто не осознают последствия своих действий, поэтому грань между ослаблением родительского контроля и его полной потерей очень тонкая. Эксперт выразил мнение, что в идеале свободу в действиях нужно давать тогда, когда родитель убедится, что ребенок хотя бы на уровне теории усвоил все необходимые правила, что он предупрежден об основных рисках и готов обсуждать свои финансовые решения со взрослыми близкими родственниками.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что 31% опрошенных родителей дают детям до 500 рублей в неделю, 27% — от 500 до 1 тыс. рублей, 14% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 3% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и больше. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков финтех-компании ЮMoney.