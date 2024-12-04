Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая

Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов — это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них — до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее.
Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов.
Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза — до 52,6 миллиона долларов, а никеля — в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов.
Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю (поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия — больше было только у Индии (91,4 миллиона долларов).