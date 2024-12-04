Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая

Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов — это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них — до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее.