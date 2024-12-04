Подтверждение следует: банки заранее запускают сервисы «второй руки»

Банки запускают сервисы «второй руки» для защиты от мошенников — они позволяют назначить доверенное лицо (например, родственника), которое сможет отклонять потенциально рискованные операции. Подобная услуга стартовала в Т-Банке, похожий сервис имеется у «Сбера», а в «Абсолюте» прорабатывают возможность его реализации. Пока игроки рынка внедряют эти сервисы по собственной инициативе, но в будущем в России планируется законодательно закрепить такую обязанность — изменения уже приняты в первом чтении. В том, поможет ли «вторая рука» снизить объемы мошенничеств в стране, разбирались «Известия».
Как защитить пожилых родственников от мошенников
Российские кредитные организации внедряют услугу, которая позволяет защитить близких от мошенничеств. В декабре такой сервис появился у Т-Банка, сообщили «Известиям» в его пресс-службе. Он позволяет назначить доверенным лицом другого клиента, который сможет проверять и отклонять ряд операций — если возникает подозрение, что они совершаются под воздействием злоумышленников.
Речь идет, например, о переводах на незнакомые реквизиты, заявках на кредит или о досрочном закрытии вкладов. При этом сервис будет направлять доверенным лицам на дополнительную проверку только операции, подпадающие под определенные рисковые условия — это всего порядка 2% от всех действий клиента, уточнили в Т-Банке. Доверенному лицу придет СМС или пуш-уведомление, и трансакцию нужно будет подтвердить за 24 часа, иначе ее отклонят.
Сервис будет особенно актуален для людей старшего возраста, которые более уязвимы перед методами социальной инженерии мошенников, считают в Т-Банке. Также он поможет защитить подростков, которые могут стать жертвой обмана с псевдоработой или подпасть под влияние мошенников и стать дропами — оформить карту для дальнейшей ее перепродажи злоумышленникам.
По оценкам кредитной организации, сервис позволит ежегодно предотвращать потери более 1,5 млрд рублей.
Похожая услуга без права отклонения операции родственником также работает у «Сбера» — она позволяет делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, напомнили в Сбербанке. Там пояснили: при подключении сервиса на смартфон выбранного человека будут приходить уведомления об операциях по карте. Это поможет вовремя среагировать на подозрительные списания у близких людей. В ближайшее время сервис ждет масштабное обновление, что позволит покрывать более широкий спектр потребностей клиентов, добавили в «Сбере».
Однако, в отличие от Т-Банка, в «Сбере» это платная опция — судя по сайту кредитной организации, она стоит 99 рублей за каждого человека, которому будет приходить уведомление об операции.
В Абсолют Банке заявили «Известиям», что сейчас прорабатывают сценарии запуска сервиса, который позволяет клиенту назначить доверенное лицо для подтверждения рискованных операций. Также там анализируют требуемые доработки, и в дальнейшем финансовая организация планирует запустить сервис.
Как работает сервис защиты близких от мошенников
Для защиты старшего поколения Банк России несколько лет назад дал банкам рекомендации предоставить сервис «второй руки», напомнили «Известиям» в ЦБ. Там разъяснили: он позволяет пожилым или людям с инвалидностью назначать помощника — доверенного человека из числа клиентов этого же банка. Помощник должен получить право отклонять подозрительные переводы, в том числе через СБП, а также получать информацию о попытках подопечного снимать большие суммы наличных денег. А затем он должен помочь своему подопечному разобраться в ситуации.
— Пока, к сожалению, крайне небольшое число кредитных организаций откликнулось на наши рекомендации и внедрило сервис уведомлений об операциях пожилых родственников. При этом именно они очень часто оказываются жертвами социальной инженерии, выполняя указания мошенников и не ставя в известность своих близких о том, что помогают некой «службе безопасности банка» или участвуют «в полицейской операции». И в результате теряют деньги, — отметили в Банке России.
В регуляторе добавили: на основе рекомендаций ЦБ сейчас разработан и принят в первом чтении законопроект о внедрении сервиса «второй руки». В соответствии с ним системно значимые банки обязаны будут предлагать такую услугу своим клиентам. Сейчас решается вопрос, будет опция предоставляться по доверенности или через дополнительное соглашение к договору о банковских услугах.
Как ранее писали «Известия», принять инициативу собираются в этом году.
— Конечно, окончательное решение всегда остается за самим человеком, но, по мнению ЦБ, он должен, по крайней мере, иметь возможность назначить себе помощника, который убережет его от необдуманного или опасного распоряжения своими деньгами, — подчеркнули в ЦБ.
В ВТБ поддерживают законодательное закрепление механизма, а в «Новикоме» внимательно следят за дискуссией и после принятия изменений планируют их реализовать, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях.
Принцип «второй руки» уже есть во многих банках для юридических лиц, когда трансакцию подтверждает сразу два сотрудника компании (например, генеральный директор и бухгалтер), рассказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Для граждан он также актуален для защиты от мошенников. Однако важно, чтобы опция была удобной.
— Реализовать принцип «второй руки» для физлиц можно с помощью мобильной электронной подписи. Например, клиент банка (скажем, пенсионер) формирует в своем мобильном банке платежный документ (скажем, создает заявку на получение кредита) и подтверждает его. Затем этот документ направляется на смартфон доверенному лицу (сыну или дочери этого пенсионера). На экране смартфона отображается платеж с реквизитами. Доверенное лицо проверяет, кому идут деньги, нажимает кнопку «подписать», и операция подписывается электронной подписью, — предположила Дарья Верестникова.
Банки, опережая законодательство, стремятся предоставлять удобные услуги своим клиентам — это позволяет на практике тестировать сервисы, выявлять недостатки и оперативно их устранять, отметила директор Юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Для граждан это означает ускоренное получение полезных услуг.