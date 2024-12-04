Подтверждение следует: банки заранее запускают сервисы «второй руки»

Похожая услуга без права отклонения операции родственником также работает у «Сбера» — она позволяет делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, напомнили в Сбербанке. Там пояснили: при подключении сервиса на смартфон выбранного человека будут приходить уведомления об операциях по карте. Это поможет вовремя среагировать на подозрительные списания у близких людей. В ближайшее время сервис ждет масштабное обновление, что позволит покрывать более широкий спектр потребностей клиентов, добавили в «Сбере».