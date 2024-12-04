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МВД предупредило об опасности спуфинга

МВД сообщило о набирающем обороты виде мошенничества с помощью спуфинга — вида жульничества, при котором злоумышленник маскируется под другого человека или компанию. Соответствующую агитацию опубликовали сотрудники УВД по Костромской области.

Источник: РБК

Они рассказали, что мошенники могут подменять номер (например, звонить с номера 900 или с номера знакомого). Также может быть создан вредоносный фальшивый сайт, внешне похожий на настоящий, или рассылаться вредоносные файлы под видом деловой информации. При переходе по ссылкам человек рискует предоставить мошенникам доступ к своим устройствам, лишиться личной информации и денег.

Чтобы избежать таких последствий, сотрудники полиции рекомендуют:

  • обращать внимание на адрес отправителя сообщений;
  • быть осторожным с почтовыми вложениями;
  • проверять адресную строку в браузере;
  • осмотрительно относиться к незнакомым звонкам;
  • не оставлять в Сети личные данные.