МВД предупредило об опасности спуфинга

Они рассказали, что мошенники могут подменять номер (например, звонить с номера 900 или с номера знакомого). Также может быть создан вредоносный фальшивый сайт, внешне похожий на настоящий, или рассылаться вредоносные файлы под видом деловой информации. При переходе по ссылкам человек рискует предоставить мошенникам доступ к своим устройствам, лишиться личной информации и денег.
Чтобы избежать таких последствий, сотрудники полиции рекомендуют:
- обращать внимание на адрес отправителя сообщений;
- быть осторожным с почтовыми вложениями;
- проверять адресную строку в браузере;
- осмотрительно относиться к незнакомым звонкам;
- не оставлять в Сети личные данные.