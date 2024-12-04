МВД предупредило об опасности спуфинга

Они рассказали, что мошенники могут подменять номер (например, звонить с номера 900 или с номера знакомого). Также может быть создан вредоносный фальшивый сайт, внешне похожий на настоящий, или рассылаться вредоносные файлы под видом деловой информации. При переходе по ссылкам человек рискует предоставить мошенникам доступ к своим устройствам, лишиться личной информации и денег.