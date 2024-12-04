Компания из Гонконга хочет отсудить у испанской Inditex бренд Bershka

Международные знаки были зарегистрированы группой Inditex для большого количества классов товаров и одного класса услуг, включающего рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, продвижение товаров и т. п. , в 2000 и 2007 годах, российский — в 2004-м. Один из международных знаков действует сейчас до 2027 года, другой — до 2030-го, российский — до 2033-го.