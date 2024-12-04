ФАС пригрозила ретейлерам мерами в случае повышения цен перед Новым годом

ЦБ в конце октября поднял ключевую ставку до рекордного 21%, это ее максимальное значение за всю историю, к таким мерам регулятор прибегнул в ответ на рост инфляции. «За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения», — рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.