ФАС пригрозила ретейлерам мерами в случае повышения цен перед Новым годом

Сети магазинов не должны необоснованно повышать цены на товары повышенного спроса перед Новым годом, заявила ФАС.
Соответствующие предупреждения были направлены в X5 («Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», «О’Кей», «Глобус», «Монетку», «Метро», «Зельгрос», «Верный», «Мария Ра». Ведомство также посоветовало им оперативно сообщать о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары и росте стоимости логистических и иных услуг, связанных с продажей продукции.
«При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», — резюмировала ФАС.
За год стоимость бутерброда с красной икрой выросла на 44% и достигнет к Новому году 146 ₽, став максимальной за последние пять лет, подсчитали аналитики НЭО.
По сведениям «Коммерсанта», на фоне удорожания подсолнечного масла — основного ингредиента майонеза — один из крупнейших производителей «Эссен» (бренды «Махеевъ», «Добрая хозяйка» и др.) поднял отпускные цены на 2,9−10%. Источники издания рассказали, что примеру вскоре последуют и другие компании.
ЦБ в конце октября поднял ключевую ставку до рекордного 21%, это ее максимальное значение за всю историю, к таким мерам регулятор прибегнул в ответ на рост инфляции. «За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения», — рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.